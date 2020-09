“No es un calentón, a todos nos toca ser responsables”

Responsabilidad. Esa es la palabra que el futbolista gijonés Pablo Acebal más ha repetido desde que esta semana decidió colgar las botas. Lo hace a sus 33 años y pensando que aún le quedaba fútbol por delante, pero la actual situación sanitaria le ha empujado a dar un paso atrás y no exponerse tanto. “En condiciones normales me hubiera gustado estirar un poco más mi carrera porque creo que podía haberlo hecho. La situación es la que es y a todos nos toca ser un poco responsables”, explica el jugador en Deportes COPE Asturias. Acebal expone su situación concreta: "En mi caso, tengo una situación como mucha gente en Tercera, donde se compatibiliza el fútbol con el trabajo y con actividades con la familia. Juntando todo, lo más coherente era no exponerme tanto a la hora de jugar y entrenar”.

El carrilero diestro incluso había empezado la pretemporada con su último club, el Gijón Industrial, pero admite que no se sentía del todo cómodo y que ha tomado esta decisión tras hablar con el entrenador. “No es un calentón. Llevo meditándolo estos días atrás. Empecé con cuatro años y tengo 33. Es toda la vida jugando. Uno cuenta los años por temporadas. Será difícil acostumbrarse. Es una decisión pensada y meditada. La vida continúa”, cuenta.

La postura de Acebal es compartida por otros compañeros. "Hay gente que me respeta y entiende lo que he hecho y gente que sigue jugando. Entiendo y respeto las decisiones personales de cada uno”. El carrilero lo ejemplifica contraponiendo dos situaciones. “No es lo mismo mi situación, con 33 años y la carrera del fútbol hecha, que la de un chaval de 20 años que está empezando y tiene la esperanza de ser futbolista”, asegura.

Acebal echa la vista atrás y se siente “orgulloso” de todo lo que ha logrado en el fútbol. El gijonés destaca algunos momentos en Deportes COPE Asturias: “Me quedo con los años de formación del Sporting y los años en Langreo; los dos ascensos, el día de Mérida... Momentos y situaciones muy buenas que pasé en Ganzábal y que voy a recordar toda la vida”.

En esa etapa formativa en el Sporting, Pablo Acebal vivió una buena época. “Para un chaval de Gijón, que llegó con ocho años a Mareo, haber llegado a hacer la pretemporada con el primer equipo, haber llegado a entrenar con ellos y a jugar algún amistoso es lo máximo”, rememora. En todos los clubes por los que ha pasado cuenta con algún amigo. “Son tantos años que los amigos que has hecho a lo largo de la vida, en un porcentaje alto, proceden de distintos vestuarios. Han sido muchos años en Mareo, se crea un vínculo especial; son amigos más que compañeros. Gente con la que compartimos tres o cuatro años en el filial y vivimos de todo”.

De lo que sí sigue pendiente Pablo Acebal es de la actualidad del equipo rojiblanco y cree que “el Sporting está en construcción". "Espero y deseo que continúen la línea del primer partido. El Sporting mereció ganar”. También espera una gran temporada de Djurdjevic tras su tanto ante el Logroñés. “Ojalá sea su año. Al final, los aficionados del Sporting somos de blanco o negro. Que Djuka no haya dado estos años el nivel deseado no quita que todos deseemos que lo dé este año. Ha empezado bien, con un muy buen gol, un tanto de buen delantero. Si el Sporting tiene una referencia de un delantero que pueda hacer 20 goles, estará arriba y peleará por ascender a Primera”, concluye.