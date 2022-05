Tiempo de Opinión: "La caída hacia el pozo no invita al optimismo"

Una vez terminada la temporada del Sporting, es hora de comenzar la recosntrucción. En Mareo ya están manos a la obra con el Sporting 22-23, con el Pitu Abelardo como entrenador y Javi Rico como director deportivo dirigiendo las operacions de un mercado de verano que, en palabras del técnico gijonés "va a ser largo" para el Sporting.

Babin y Marc Valiente han sido las primeras bajas oficiales, pero habrá muchas más. Berrocal, 'Puma' Rodríguez, Calavera, Eric Ramírez y Kravets saldrán del club al terminar sus cesiones. Berto termina contrato y hay dudas con la continuidad de Bogdan, Nacho Méndez y Víctor Campuzano. Además, el club necesita cuadrar cuentas y corregir un desfase de unos 7 millones de euros, así que tendrá que sacar dinero por alguno de sus jugadores más importantes: Djuka, Villalba, Manu García o Diego Mariño están en la lista.

Le hemos preguntado a 'Jota' Rodríguez (Diario AS) y a Pablo González (La Nueva España) por el Sporting del futuro con la 21-22 ya finiquitada con una salvación que no satisface a nadie en el sportinguismo. 'Jota' no se muestra optimista con el futuro deportivo. "Si Javi Rico sigue planificando el futuro deportivo, a la vista están los resultados, no es el mejor camino. Es un cúmulo de despropósitos total. Está claro quién sobra en esa cadena de mando", opina.

Tampoco Pablo González está convencido con la reconstrucción. "La historia de las últimas temporadas está ahí. La caída hacia el pozo no invita al optimismo. Las revoluciones en el Sporting suelen terminar mal y quiero ver cómo sale esa estructura con Abelardo y 'Los Javis' (Fernández y Rico). A ver cómo va esa química, que no parece que sea buena", afirma.

El pesimismo de ambos contrasta con la ilusión generada en un sector del sportinguismo con la llegada de Abelardo. "No tenemos constancia de que Abelardo tome las decisiones. Desde la llegada de Javier Fernández, el equipo se le ha ido cayendo clasificatoriamente. El equipo está al borde del abismo", dice 'Jota'.

Pablo también aborda el tema de la 'operación salida' y la necesidad del Sporting de hacer caja. "No se me ocurren puntales en la plantilla del Sporting ahora mismo. Y de los que pueda haber, ninguno se ha revalorizado este año. Además, esto que dice Abelardo de traer compromiso y profesionales... dan mucho que pensar", sentencia.