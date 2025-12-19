COPE
Borja Jiménez se reencuentra con el Leganés: "Será un día muy especial, pero lo único que quiero es que gane mi Sporting"

El técnico rojiblanco ha reconocido que Gelabert y Dubasin llegan "en perfecto estado" y que Brian Olivan, el nuevo fichaje, está "en condiciones de jugar"

Borja Jiménez, en rueda de prensa
Rueda de prensa de Borja Jiménez previa vs. Leganés

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura17:34 min escucha

