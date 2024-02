Batacazo en La Romareda: el Sporting sale del playoff antes del derbi (3-0)

El Real Sporting de Gijón firmó un partido para olvidar en La Romareda. Los rojiblancos cayeron derrotados con claridad (3-0) frente al Real Zaragoza y terminan la jornada 25 fuera de los puestos de ascenso de LaLiga Hypermotion.

Miguel Ángel Ramírez apostó por un once con pocas sorpresas. Djuka y Pascanu sustituyeron a los lesionados Campuzano y Guille Rosas. El balcánico acompañaba a Otero en la delantera y

Mala primera mitad

Le costó al Sporting aterrizar en el partido. No encontraba el equipo rojiblanco la fluidez con balón y el Zaragoza hacía daño en transiciones. Julio Velázquez le ganó la partida táctica a Miguel Ángel Ramírez, poblando el centro del campo y no permitiendo transitar a Nacho Méndez y a Cristian Rivera, que no conectaban con los hombres de ataque.

La jugada clave del primer acto llegó en el minuto 38. Un centro de Francho al segundo palo lo tocó con la cabeza Mollejo. En la trayectoria del remate apareció la pierna de Izquierdoz que introdujo la pelota en su propia portería para poner el 1-0 en el marcador. El Sporting reaccionó en busca del empate antes del descanso, pero no lo consiguió.

La debacle

La segunda mitad fue engañosa. El Sporting comenzaba a crecer, teniendo más la pelota y encontrando espacios en la zaga de un Zaragoza desorganizado en la presión. Cote estrelló un remate potente en el larguero tras un toque de Edgar Badía. Y acto seguido llegó la debacle: dos goles del Zaragoza en apenas cinco minutos.

Maikel Mesa aprovechó un error de Cristian Rivera en la salida de balón para robarle la cartera a Rober Pier y batir a Rubén Yáñez por abajo. poco después, una cesión de Rober Pier a Yáñez, que resbaló y perdió la pelota, sirvió en bandeja el tercero a Francho.

No fue capaz a reaccionar el Sporting, que incluso pudo recibir más goles. Al final, 3-0 y golpe duro antes del derbi asturiano.

Malas noticias para el derbi

Las malas noticias para el Sporting no se ciñeron solo al resultado. Cote vio la quinta amarilla y cumplirá sanción en el derbi asturiano frente al Real Oviedo. Hassan y Pascanu, que también estaban apercibidos, no vieron la quinta cartulina y podrán jugar.

La otra mala noticia para el Sporting es la lesión de Rubén Yáñez, que en la jugada del tercer gol se resbala y se hace daño en la rodilla. Se retiró llorando del terreno de juego, sustituido por Christian Joel, y es duda para jugar ante el Oviedo.