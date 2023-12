Así llega el ATP 250 de Gijón: "El objetivo es tener a los mejores tenistas posibles"

Gijón volverá a tener tenis de élite. En 2024, el ATP 250 de Gijón volverá a la ciudad después de la experiencia de 2022. El Palacio de Deportes volverá a acoger a los mejores tenistas del mundo. Y podría repetir en 2025, todo apunta a que será una experiencia de dos años. y el director del torneo volverá a ser Tomás Carbonell, que ya lo fue en 2022. Hoy ha estado en Deportes COPE Asturias.

¿Cómo se ha fraguado que pueda volver la ATP a Gijón?

"Ha sido muy complicado, no es nada fácil hoy en día poder tener un torneo de este calibre. Sobre todo si no es tuyo en propiedad. Un tercero lo tiene que alquilar, la ATP tiene que estar de acuerdo... La clave es que el Ayuntamiento de Gijón siempre ha estado con ganas y nos ha brindado todo el apoyo. También la Federación Asturiana. Y yo he hecho lo que he podido. Teníamos claro que el torneo tenía que venir a Gijón. Se han juntado los astros nuevamente".

Después de aquel torneo a la carrera en 2022, en 2023 el torneo se acabó yendo a otro lado y ahora se vuelve a abrir la puerta, ¿no?

"Las semanas ATP es como si fuera un bloque de pisos. Si están vendidos, solo puedes esperar a que lo alquilen. Y luego una puja durísima con mucha gente que tiene voluntad. En 2022 se produjo porque China estaba paralizada por el Covid. Ahora se abre la oportunidad porque está abierta la guerra entre Rusia y Ucrania, luego este torneo se había movido a Tel Aviv... Son circunstancias desgraciadas que se han sucedido y nosotros hemos tenido la capacidad para poder estar ahí atentos a la oportunidad".

Semana 45 del calendario, coincide con el ATP 250 de Metz, es semana previa al torneo de Maestros... ¿Qué previsión de cartel hay?

"Es complicado hacer una previsión. Pero sí es cierto que tienes la semana que tienes. No es la ideal, pero haremos todo lo posible porque lo sea. Un ATP 250 justo antes del Máster abre dos situaciones. Que estén todos clasificados con antelación, por tanto la posibilidad de tener un jugador de los ocho primeros es nula. Y luego la posibilidad de que algunos jugadores todavía dependan de puntos para entrar en ese Máster. Eso abriría las puertas a Gijón".

El hecho de que suba la bolsa de premios, ¿Puede llamar también a tenistas del Top 20?

"Sí. La dotación es muy alta para un ATP 250. El lugar es espectacular. El objetivo es intentar tener los mejores jugadores posibles. Los mejores españoles, los mejores que estén clasificados después del Top 8...".

¿Qué mejoras habrá en la edición de 2024?

"Hay muchas ideas. Lo más importante es que cale en la ciudad. Ya lo hizo. Que haya muchas pequeñas actividades para el desarrollo del tenis. Que se respire mucho tenis y que la gente lo vea como un evento deportivo precioso y saludable".

¿Cómo será la opción de 2025?

"Hay pequeños detalles. Yo espero que sea por dos años. La intención es esa. Estoy convencido de que vamos a solventar los detalles".

El tenista local por excelencia es Pablo Carreño...

"Lo primero que se ponga bien. Está preocupado, lleva mucho tiempo parado. Y siempre ha sido fuerte físicamente. Si empieza a jugar... Carreño es parte del torneo. Es necesario. Nosotros lo entendemos así".