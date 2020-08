Arnau se da un respiro para la segunda ronda de fichajes

Tras las incorporaciones de Femenías, Rafa Mujica, Cedric Teguía y Gabriel Brazao (este viernes será oficial la incorporación del portero), Francesc Arnau se da un respiro: "Para las otras posiciones vamos a ir un poco más a ritmo de mercado". El club esperará a partir de ahora a los movimientos que se vayan desencadenando desde la Primera División.

El director deportivo del Real Oviedo ha mostrado su satisfacción por el trabajo de esta semana, con una apuesta por jugadores jóvenes, el objetivo que se había marcado la dirección deportiva para finales de agosto.

Ahora el Oviedo entra en otra fase, pendiente de reforzar, sobre todo, el centro del campo y la delantera con futbolistas de un perfil más consolidado. La intensa semana no ha dejado margen para otras gestiones. Arnau ha reconocido que de momento no se han cerrado más acuerdos de reducción de salarios con la actual plantilla. Tampoco ha habido avances ni con Yoel Bárcenas ni Saúl Berjón. "No sé cómo van a terminar (esas situaciones) a día de hoy", ha respondido Arnau.

El director deportivo catalán ha analizado también la cesión de Rafa Mujica: "Tiene movilidad dentro y fuera del área. Ha demostrado una gran definición en categorías inferiores. En el Villarreal B demostró todo lo que queremos de él. Marcó 4 goles en 7 partidos. Espero que aquí pueda dar el salto que esperamos de él todos los que le conocemos desde hace tiempo en el mundo del fútbol".