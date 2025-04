La apuesta por el ascenso de Álex Cardero: "Sabemos lo que nos estamos jugando y hay que ir a por ello"

Álex Cardero fue protagonista en el regreso al trabajo del Real Oviedo en El Requexón. El jugador azul, que está gozando de minutos de calidad desde la llegada de Veljko Paunovic, compareció en la previa del choque del sábado (16:15 horas) frente a la SD Huesca.

Apagón. "Me pilló en casa y mi madre estaba trabajando. Me prestó ir por la calle y ver a los niños por la calle. Fueron 9 horas y no pasó nada del otro mundo".

Contacto con los compañeros durante el apagón. "No conseguimos contactar. Intenté contactar con amigos y familia, espero que no le haya pasado nada importante a nadie".

Cómo se entera del apagón. "Estaba en la habitación, se apagó la luz y fui al salón que estaban allí mis padres. Les pregunté si se habían ido los focos. Debajo de casa tengo un Alimerka y preguntando ya nos dimos cuenta de lo que había pasado".

Partidos clave ante Huesca y Racing. "Claves son todos. Sí es verdad que hay que dar un paso fuera de casa y sacar los tres puntos. Queda muy poco y hay que dar un paso adelante porque sabemos lo que nos estamos jugando y hay que ir a por ello".

Rendimiento fuera de casa. "Fuera de casa tampoco hemos perdido con el nuevo míster y eso es importante. Esperemos poder sumar los tres puntos ahora".

Huesca. "Están haciendo un buen año, son un buen equipo, pero tenemos que fijarnos en lo nuestro, saber donde hacerles daño y tener claro el objetivo".

Victoria ante el Levante. "Creo que ha sido de los partidos donde mejor entramos toda la temporada. Ha sido impresionante la manera de apoyar de la afición. Sienta bien dar esa sensación y más a estas alturas de temporada".

Saber sufrir en partidos igualados. "Es importante porque en la Segunda pasa de todo. Queremos tener el balón, pero jugamos contra equipos de mucho nivel y hay veces que toca defender todos juntos con el mismo objetivo".

Con cuántos puntos te conformarías contera Huesca y Racing. "Con todos. Soy muy ambicioso y tenemos que mirar a los tres puntos cada partido, no podemos mirar hacia otro lado".

Participación en el equipo. "Sigo con la misma idea de ayudar desde donde me toque. Estoy confiado en mí mismo y no sé si me va a tocar ser titular, pero aportaré desde donde me toque aportar".

Rotaciones en el centro del campo. "Lo importante es sumar al equipo. Es una plantilla larga y todo el mundo tiene un nivel altísimo. Me siento rodeado de los mejores".

Ascenso directo. "Es posible, estamos confiados. Y más después de ver el apoyo que nos dio la afición contra el Levante. Poder transmitirles esas ganas que tenemos de llegar y de que todos juntos lo podemos conseguir".