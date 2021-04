ASÍ LE VA A RAFA MUJICA EN LAS PALMAS.

"Estos dos años estuve cedido en el Extremadura y en el Oviedo, y no jugaba nada. Me llegué a plantear qué pasaba, si era yo (el problema)... Soy el primero en pensar si lo hago bien o no, pero tenía la conciencia tranquila. Estaba poniendo todo de mi parte, pero en el fútbol hay muchos factores que no controlas". Así explica Rafa Mujica su trayectoria más reciente antes de regresar este sábado al Carlos Tartiere.

Al exdelantero del Real Oviedo le va mejor ahora en Las Palmas. Juanfran Cruz, periodista de COPE en la isla, analiza el papel del futbolista canario: "Mujica no ha sido titular indiscutible, pero sí es un jugador importante para Pepe Mel. Lo que ocurre es que Las Palmas tiene mucho nivel arriba, con Araujo y Jesé, que está cogiendo una forma extraordinaria. Ahora está contando menos, pero él está muy implicado, muy motivado. Ha marcado un gol, ha tenido ocasiones y está ayudando mucho a la Unión Deportiva".