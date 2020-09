"Si en alguna ocasión pudiera ayudar en algo al Sporting, iría al día siguiente"

Irse antes de dejar un mal sabor de boca. Elegir el momento exacto, aunque el adiós duela. Cerrar tus mejores años en el fútbol sabiendo que podías continuar por contrato, cariño y apoyo de la hinchada. Isma López, futbolista adorado por la afición del Sporting, narra sus sentimientos y recuerdos rojiblancos en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Son sus primeros días como jugador del Dínamo de Bucarest. ¿Cómo le va?

Estoy contento. Ha sido una pequeña apuesta, con unas dudas al principio pero desde que he llegado estoy muy contento de haber tomado esta decisión.

De nuevo decide salir de España...

Cuando salí de Gijón ya dije que no me llenaba el hecho de competir en Segunda. Buscaba otras cosas. Salí a Chipre y eché de menos cosas a nivel competitivo, y volví. Tenía una oferta importante en Tenerife que no pude rechazar. Ahora no me planteaba salir otra vez, pero tuve una buena oferta, con un proyecto español con ganas de hacer las cosas bien. Es un club histórico que pretende devolver al equipo a su sitio. Cuando te gusta el fútbol, y no solo practicarlo, lees sobre la historia de los equipos y empecé a ver aspectos positivos a la oferta y me animé.

Rumanía es un país muy pasional con el fútbol.

Sí. Hay gente fuera del estadio, en la calle, parando el tráfico. He podido ya sentir esa responsabilidad de cara a los aficionados. Es un club muy grande, con un gran seguimiento. Estoy deseando que se abran los estadios cuanto antes.

Acumula experiencias muy variadas. ¿Sigue pensando que ninguna le dio tanto como el Sporting?

Lugo me marcó mucho también, pero en Gijón fueron cinco años. Un ascenso a Primera con todas las circunstancias que se daban a nivel institucional. Todo el cariño que me demostró la gente y me sigue demostrando. Es la etapa en la que más feliz he sido.

¿Por qué se acabó esa historia tan bonita?

Ojalá hubiese seguido dando el nivel como para estar allí. Tenía claro que en cuanto no pudiese darlo, por un tema mental o psicológico o de desgaste por situaciones que no son negativas sino más a nivel de tiempo, mi etapa no iba a seguir siendo todo lo buena que yo necesitaba que fuera para devolver el cariño que me daban en Gijón. No quería que la gente de Gijón se quedara con un mal sabor de boca conmigo como jugador. Salí en el momento que tenía que salir. Egoístamente, me habría encantado seguir diez años más, pero no habría sido positivo ni para el club ni para mí. El Sporting fue una etapa inmejorable.

Los sportinguistas le siguen demostrando su cariño por las redes sociales y por la calle. ¿A qué se debe tanto aprecio?

Me sorprende el hecho de haber 'marcado' tanto; también comprendo ese sentimiento porque al revés es igual. Cada vez que tengo que hablar de Gijón, para mí es el lugar más importante de mi carrera, y también a nivel de vida en la ciudad. Yo soy muy casero y me encanta Pamplona. Mi pareja es de allí, pero sigue trabajando en Gijón, y es la única ciudad en la que nos podríamos plantear vivir si no fuera en Pamplona. En personas como mi pareja y como yo eso desmuestra el gran cariño que tenemos a esa ciudad. Entiendo que se acuerden de mí, les puedo entender, porque al revés es igual.

¿Ha habido alguna pequeña opción de volver al Sporting en este tiempo?

No. Casi, entre comillas, no me ponen en ese dilema, para no empañar la imagen que ha quedado de mí allí. Llegado el momento en el que tuviese que ayudar al club, al final decir esto es como intentar vender una imagen, pero es una realidad... Llegado el caso de que el Sporting necesitase de mí, que ahora seguro que tiene mejores opciones..., pero si fuera por ganas, no habría ninguna duda, iría. Pero las etapas llegan a su fin en cierto momento, y al final prolongarlo se ve a veces en el fútbol que no es positivo. Este verano mismo se ha visto hasta con el mejor del mundo, y con todo lo que le ha dado al Barcelona, pero parece que hay como un desgaste y se está afeando toda la situación. Yo me he fijado en cómo han salido otras personas de los clubes y creo que el momento en el que salí es el correcto. Si es por ganas de ponerme esa camiseta, lo haría mañana mismo, pero no solo hay que decidir con el corazón sino también con la cabeza. Fue una etapa maravillosa y me daría pena que la gente se quedara con otra sensación.

Vayamos con esos momentos icónicos de sus años en Gijón. La imagen en la que manda callar a Cristiano.

Ha tenido una gran repercusión. Pertenece al mejor momento de mi carrera. Jugaba con una serie de compañeros que eran amigos, un vestuario sano hasta más no poder. Todos pensaban en el colectivo más que en lo individual. Era el Real Madrid, un partido súper importante. Tras dos años sin fichar, había dudas de cómo podíamos funcionar en Primera, y conseguimos empatar. Si el cabezazo de Sanabria entra más claramente, habríamos ganado. Cuando llegué aquí, mis compañeros rumanos también me pusieron la foto. Pero el mejor momento de mi carrera fue el gol contra el Sevilla, viendo además lo que supuso posteriormente, porque al final logramos la permanencia. Fue un partido que lo destacaré siempre como el mejor momento de mi carrera.

Si el Sporting actual se consolida en la zona alta, quizá se establezcan comparaciones con el de 2015. ¿Qué le parece?

Estoy informado de todo lo que pasa allí. Las comparaciones nunca son buenas, pero ahora está cogiendo protagonismo mucha gente que viene de abajo. Aunque prácticamente no se haya fichado, hay plantilla de sobra para aspirar a lo máximo. No siempre el fichar te ayuda. Muchas veces, cuando se abre la veda, y puedes fichar y traes gente de cualquier sitio, no tienes ese compromiso necesario para que un vestuario funcione. Y, sin embargo, gente que viene de abajo, con hambre, que siente la camiseta, da un plus que hace que el equipo consiga cosas que parecen inalcanzables. El Sporting es un equipo que siempre tiene que aspirar a todo, creo que esta temporada hay plantilla para ello. También me han hablado muy bien del entrenador; cuando se habló de que podía ir al Tenerife, tuve dos compañeros que venían del filial del Espanyol y me hablaron muy bien de David Gallego. Ojalá consiga el ascenso, por los amigos que sigo teniendo en el vestuario, y aunque no quedara nadie de mi etapa allí, para mí es un club muy especial. El Sporting tiene que estar en Primera, es su lugar. No hablo solo de historia, porque sigue siendo un grande a día de hoy. Por afición, instalaciones... Su lugar está en Primera.

Usted conoce muy bien a Carlos Carmona. ¿Cree que tiene sitio en el actual equipo?

Hablé con él este verano. Leo que suena para salir, que si el Cartagena... Yo he sido compañero de habitación de él mis cinco años allí. Sé cómo es, sé que sabe manejar estas situaciones. Ha dado muchísimo al club. Y tampoco creo que viva de las rentas, de lo que ha hecho antes. Como todos, es un jugador que es difícil que dé el máximo si no tienes esa confianza o ese cariño o protagonismo que has tenido antes. Cuando ves que tu papel empieza a ser menor, cuesta más. Y es un poco injusto exigir al jugador que dé el máximo rendimiento que llegó a dar cuando en el entorno o en el club o en la plantilla no está el contexto necesario para poder lograrlo. El otro día, en Cartagena, con su entrada y la de Pedro, el equipo mejoró muchísimo. He estado en varios vestuarios y, para mí, a nivel técnico y de compromiso Carmona es de Primera. Tenerle en la plantilla siempre es un punto a favor. Si me preguntas si merece seguir siendo importante, no tengo dudas: digo que sí.

Y su amigo de la banda izquierda Jony a su Osasuna...

Hablé ayer con él y con su pareja. Me alegra mucho, desde pequeño he sido de Osasuna y me gusta que se fiche a grandes jugadores. Jony ha demostrado que lo es. Creo que puede marcar las diferencias como ya hizo en Gijón y Vitoria. Tiene unas cualidades que no tienen muchos jugadores en Primera en su posición. Me encanta que se hayan juntado esos dos caminos. Espero conseguir una camiseta del centenario de Osasuna y gratis con su nombre y su número (risas).