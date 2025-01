Albés: "Nos jugamos un derbi. Representa más que tres puntos"

¿Cómo está Otero? ¿Y Maras?

“Maras no tiene nada importante, unas molestias en el tobillo. Se ha decidido pararlo para recuperarlo, no será para largo. Otero ha hecho un gran esfuerzo, con menos días de vacaciones... Vamos a intentar hasta el final que pueda estar disponible. En principio contaremos con él, pero mañana realizará una prueba. En caso de que sea afirmativo estaremos muy contentos y si no animará desde fuera

¿Son solo tres puntos?

“Hay tres puntos desde lo numérico, pero el partido representa mucho para la comunidad, para la afición, para los criados en Mareo... Y todo eso se contagia para los que no somos de aquí. Es un partido que cambia el punto de vista emocional”.

Sobre el partido

“El Oviedo te lleva a estar muy bien físicamente y nosotros también demandamos mucho en lo físico. También en lo mental. Ser capaces de tener un nivel óptimo de activación y estar acertados en acciones importantes para el partido. Estar precisos, ver las cosas pronto... Y tener la estabilidad que requiere un derbi”.

Decía Calleja que el Sporting superó en la primera vuelta más por intensidad que por fútbol...

“Hay un componente de emoción e intensidad, pero también futbolístico. Es muy reduccionista llevar un resultado solamente a lo que tiene que ser uno de los aspectos. Son opiniones de diferentes entrenadores, cada uno lo vemos diferente... Mi opinión es lo contrario. Para que haya un buen partido tiene que haber muchos componentes que se junten. Desde lo futbolístico a lo mental. Respecto a la primera vuelta cambian cosas. Tenemos una identidad pero habrá ajustes. Seguramente ellos los hagan y nosotros también para tratar de sorprenderlos y potenciar ciertas debilidades y protegernos de ciertas individualidades que les hace ser un equipo goleador pero que encaja”.

¿Se juega más el Sporting que el Oviedo?

“Nos jugamos un derbi. No hay clasificación en un derbi. Representa más que tres puntos. Mucha felicidad a los aficionados, mucho sentimiento... Gijón y la gente del club me hizo ver en la ida lo que era el derbi... Tenemos una ventaja, tener tantos canteranos en la primera plantilla. Demuestra que esto es especial”.

¿Es diferente el derbi en la calle respecto al de la primera vuelta?

“En la calle me dicen lo mismo, me dan ánimos para el derbi. La gente es cariñosa, agradable, exigente... Para ellos representa cosas. Nosotros tenemos en nuestra mano y no será fácil, devolver mucho cariño y hacer feliz a la gente”.

¿Tan diferente es un partido así?

“Uno cuando sale al terreno de juego siente más responsabilidad y eso te puede llevar a un nivel muy alto o a tomar malas decisiones. Se suele decir que los derbis no son atractivos. Hay que encontrar el punto exacto donde seamos capaces de rendir. Y jugar con mucha determinación dentro de lo que queramos hacer nosotros”.

¿Influyen las dinámicas del pasado en los derbis?

“Yo creo que todos nos tranquilizamos con lo que queremos. Con que los últimos derbis han caído de nuestro lado o con que no hemos acabado bien la primera vuelta... Tengo ganas de saltar al Tartiere, ver el ambiente, la cara de mis futbolistas y el sentimiento que tenemos. Yo no le voy a explicar a Guille Rosas, Nacho Méndez o Cote lo que es un derbi. Me lo explican ellos a mí. Y eso es una suerte”.

Baja de Cazorla

“Cuando una pieza como Cazorla no está hay otro. Tienen bastantes alternativas, con cosas diferentes para el juego. Los partidos se afrontan como uno llega. A veces con todos disponibles, a veces con bajas... Y el fin es el mismo. Tratar de sacar el mejor once. Lo que no está no me suma”.

Sobre Dubasin

“Lo veo tranquilo. Puede ser emocionante para él. Tiene mucha ilusión, está en un buen momento... ¿Para quién representa más? ¿Para Dubasin o para Gaspar? No lo sé. Para todos representa cosas. Ha llevado con normalidad del partido de la ida... Ojalá pueda hacer un magnífico partido”.

Calleja decía que espera guerreros en el campo, ¿Estás de acuerdo en que hay que ver guerreros en el campo?

“Entiendo el mensaje que quiere enviar. De intensidad, de agresividad... Yo espero que nos comportemos como el equipo que somos y con el sentimiento que tenemos hacia el escudo. Y con fútbol”.

Sobre el Oviedo

“Es un equipo completo. Empezando con la plantilla que tiene. Es capaz de contraatacar y de dominar el partido. Combina defender alto con bloques bajos en los que también está seguro. Es un equipo muy completo que tiene muchas cosas”.

Mensaje a la afición

“La afición nos los envía a nosotros los mensajes. Poco se le puede pedir más, todos los partidos. La gente ha pasado estas semanas trabajando duro y de forma exigente. A los futbolistas les pido determinación. No creo en los grises. Cuando hay una expectativa grande es cuando menos tibios hay que ser”.

¿Si usted fuera Dubasin, celebraría un gol en el Tartiere?

“Probablemente sí”

Sobre el mercado de fichajes

“Este mes hay algo más de trabajo. Visualizar jugadores, tomar decisiones... Esta semana no llegará nadie, espero que lo antes posible lleguen dos. Porque la baja de Bernal nos ha trastocado el centro del campo. Que sean buenos, que estén en buenas condiciones y que lleguen cuanto antes. Son los deseos como entrenador. La realidad de mercado veremos lo bien que lo podemos hacer”.

¿Se va a notar la influencia mental durante el partido?

“Seguro. Fuera de casa el rival siempre tiene el empuje de su afición y el ambiente te hace equivocarte. Magnifica las situaciones positivas del rival y minimiza las tuyas. Hay que tener claro cuando lo haces bien y cuando hay que cambiar. Para no dejarse llevar por el ambiente”.

Pequeños detalles

“Todos. Cada aspecto, cada ángulo defensivo, cada timing de pase... Suelen ser partidos de muchos errores. Muchos intrascendentes. Y hay que convivir con eso. Y tener alerta a las que son de alerta. Zonas de alerta especial”.

Exceso de energía

“No hay mayor respeto a nada que poniendo toda la voluntad que uno tiene. El futbolista ya es consciente de la importancia del partido. Y los de Mareo más, porque lo sienten así. Hay que hacer lo que cada uno sabe hacer. Buscar las fortalezas. Y no inventar cosas raras que no vengamos haciendo”.

Diferencia con el Sporting ante el Málaga

“Se ha olvidado lo que ha pasado. Cuando llevas varias semanas viviendo escenarios parecidos... Eso se ha olvidado con tanto tiempo que ha pasado. Ya ni me acuerdo de los últimos partidos, solo tengo el foco en el derbi”.