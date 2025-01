Albés: "Tenemos que ser capaces de valorar el punto en un campo difícil, en un derbi..."

Sobre el parón en el partido

"El parón era necesario. Era papel y no era peligroso, pero la decisión ha sido adecuada. Esa parte era innecesaria, estábamos viviendo un ambiente genial".

Valoración del partido

“Nos ha costado a los dos equipos generar ocasiones. Me voy medio satisfecho. Estábamos haciendo un partido para acercarnos más a los tres puntos sin ocasiones. Los acercamientos eran más peligrosos nuestros. El gol dificulta cosas. Tuvimos buena gestión de la pelota y de los momentos. A mí me representa no conformarnos con el empate”.

Lectura del punto

“Acaba un poco con la calamidad de los últimos partidos. Hoy en un partido equilibrado pasa lo que tenía que pasar. Hoy acaba con la sensación de cierta justicia”

Sobre Curbelo

“Tiene un problema muscular. No sabemos la gravedad. Se había ganado la titularidad, estaba haciendo buenos minutos...Volverá más fuerte”.

Sistema

“Ya hemos usado el 4-4-2 en algunas ocasiones. Depende de la combinación de puntas. En la primera vuelta ya lo hemos hecho. Es una posibilidad más. Lo trabajamos semanalmente y lo utilizamos en función de cómo creamos que el equipo está en cada momento”.

Sabor de boca del empate

“No puedo comparar con el sabor que tendrá el Oviedo. Yo estoy medio satisfecho. Los futbolistas han representado la idea y las intenciones. Es un buen punto pero veníamos con la intención de ganar. Como afrontamos la mayor parte de los partidos. Y creo que lo demostramos en cuanto empatamos”.

¿Qué te ha faltado?

“Defender mejor el saque de banda. Todo lo que sea un balón al área... Es una acción puntual. El 95% acaba en poca cosa y hoy acabó así”.

Sobre Caicedo

“No queríamos un punta tan referencia. Queríamos más movilidad en la zona ofensiva. Campuzano nos podía dar así. Por eso la decisión. Otero solo ha completado un entrenamiento, esta mañana se ha probado y eso demuestra compromiso”.

Sobre ausencia de Hassan

“Me medio sorprendió. Un periodista había sacado la alineación y me dijeron que era bastante fiable. Entonces ya lo habíamos hablado en el hotel”.

El momento del equipo

“Somos tremendamente valientes y exigentes. Pero tenemos que ser capaces de valorar el punto en un campo difícil, en un derbi... Hicimos todo lo posible con el empate para mantener las opciones de ganar, pero no pudo ser. Este equipo no se conforma, lo cual no significa que no tengamos que valorar puntos”.

Otero

“Lo normal hubiera sido que estuviera para la semana que viene. Mi sensación es que ha puesto más voluntad con cierta limitación. Le cuidaremos para que llegue bien la próxima semana”.

¿Contará con algún jugador más el próximo partido?

“Espero. Todos lo esperamos. El mercado nos dirá si podemos cumplir o no nuestros deseos”.

Mes de enero

“No valoro los meses. Valoro el siguiente partido. El Elche que viene lanzado...”.

Sabor del derbi

“Asturias respira muchísimo fútbol. Los aficionados y los campos te lo hacen sentir”