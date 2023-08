Agustín Lleida, en COPE Asturias: "El modelo del Grupo Pachuca funciona como el del Real Madrid"

El Director General del Real Oviedo, Agustín Lleida, ha concedido una extensa entrevista a Pablo Acebo en Deportes COPE Asturias donde repasa su carrera, su llegada a Oviedo, el funcionamiento del Grupo Pachuca o los grandes nombres propios del mercado de fichajes a cinco días de inicial la temporada 2023/24.

¿Quién es Agustín Lleida y cómo empezó en el fútbol?

"Agustín Lleida empezó muy joven. Hice INEF y los masters que tuve que hacer para afrontar el alto rendimiento. Con 26 años me fui a México como preparador físico y luego me fui a Costa Rica. Allí fui director de fútbol base y director deportivo para después terminar en Oviedo. Soy un entusiasmado de lo que hago y no me cuesta echarle horas porque lo disfruto. Estoy muy contento de volver a mi país de la mano de un club histórico".

¿Cómo un tipo de Huesca termina haciendo carrera en México y Costa Rica?

"Estudié en Barcelona, siempre he sido muy inquieto. En los veranos me iba de un lado para otro. Uno de esos veranos me fui a Liverpool para trabajar en los campos de fútbol, y allí conocí a Marco Garcés que fue diez años director deportivo de Pachuca, ahora es director deportivo de Los Ángeles FC. Ahí empezó todo. Me queda mucho aún porque soy muy joven todavía".

¿Tu meta era volver a España?

"Al principio sí, pero luego vi que el fútbol fuera era muy potente. Pachuca es un grupo muy fuerte y yo fui creciendo de su mano. Llegué para dos años y terminé doce en América. Después del segundo año se me quitó el ansia de volver a España porque estaba creciendo mucho profesionalmente. Dejé de pensar en España".

Tocas techo en Costa Rica.

"El equipo llevaba siete años in ganar. Llegué como director deportivo en el año del centenario. Introducimos el modelo de Pachuca en centroamérica. Hicimos la ciudad deportiva desce cero y fuimos campeones. Vendimos jugadores, que era el objetivo del proyecto, a la Premier League, a Asia, a Houston, a Bélgica... Hicimos buenas ventas para la institución y sacamos buenos jóvenes que triunfaron en el primer equipo"

Te hicieron un documental de cuatro capítulos, en 'prime time'. Apenas podrías salir a la calle.

"No podía (risas), pero no por ser Agustín Lleida sino por ser director deportivo del Alajuelense. Fue una vivencia maravillosa para mí, me demostraron mucho cariño y dejé muchos amigos. Es un país increíble para vivir: seguro, con mucha vegetación y muy fanáticos con el fútbol. Solo ven fútbol y solo consumen fútbol. Es el entretenimiento del país".

Y después de un documental de cuatro capítulos en 'prime time' y que casi no pudieras caminar por la calle, llegas a Oviedo y adoptas un perfil bajo, pasas casi de puntillas. ¿Por qué?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Porque buscaba un poco eso. Buscaba calma después de cuatro años muy intensos a nivel mediático y de foco. Recibir 100 llamadas al día y 500 WhatsApp no es fácil. Estar siempre en el foco no es fácil y le 'pega' a tu familia. Ahora he querido trabajar en la sombra y dedicar más tiempo el trabajo en el día a día del club. Analizar cómo estaba el Oviedo y qué cosas tenía que implantar el Grupo Pachuca".

¿Qué es lo que más te sorprendió del club y de la ciudad?



"No me sorprendió nada porque sé lo que era el Oviedo. Crecí escuchando en la radio al Oviedo en Primera. Sé lo que es el norte de España y no me sorprendió, pero dentro del club había algunos aspectos que pensé que me los iba a encontrar mejor. La alimentación, la suplementación, la infraestructura, el área médica... Fuimos sumando cosas en las áreas para hacer nuestro trabajo lo mejor posible".

¿Hubo resistencia al cambio cuando llegó el Grupo Pachuca?

"Puede haber gente que tenía ciertos nichos de poder que tuvieron cierta resistencia al cambio, pero eso duró poco tiempo. La gente después fue muy receptiva, han visto que Pachuca tenía mucha ilusión y han visto en Jesús Martínez una persona que puede levantar al club".

¿Cuál es el trabajo del director general del Oviedo? ¿Cómo es tu día a día?

"Ver todas las partes del club. Con Martín Peláez nos conocemos desde hace muchos años. En México no trabajábamos tan pegados, pero aquí hemos hecho buena 'mancuerna'. Conoce bien el tema comercial, maneja bien el entorno y es un gran representante institucional. Conoce finanzas, lleva algún negocio de Jesús... Yo me encargo más del tema deportivo".

¿Tú negocias los fichajes?

"Sí, se podría decir que sí. Con casi todos los jugadores".

Pero algunos fichajes los negocia Jesús Martínez. El Oviedo tiene un máximo accionista que trabaja como director deportivo muchas veces.

"Sí, es la cabeza visible. Los clubes tienen varios modelos y el modelo de Pachuca es un modelo presidencialista, como el del Real Madrid. Arriba tú tienes a Florentino Pérez y todas las decisiones grandes pasan por él. Cuando uno cierra un fichaje, cuando te decides por un jugador o tienes una oferta para vender hablas con Jesús y le presentas como está la situación para que él decida. Es el que manda, es el dueño".

El que pulsa el botón es Jesús Martínez.

"Eso es. Jesús está en México pero está aquí. Se conoce a todos los jugadores de Segunda División. Ve 20 partidos a la semana".

Esa forma de influir en las decisiones puede ser complicado de entender para un director general, ¿no?

"Llevo muchos años, soy un tipo que pertenece al Grupo Pachuca. Jesús tiene cuatro clubes y desde su casa maneja todo. Allí tiene el centro operativo del Grupo. Sueña y vive fútbol. Es un tipo capaz de entusiasmarte. Al principio, cuando no lo conoces, te dice que va a comprar un club y piensas que es un 'loco', pero como lo has visto hacerlo tantas veces al final te lo crees. No para hasta que lo consigue. A veces son las 11:00 de la mañana en España, que son las 4:00 de la madrugada en México, y ya me está escribiendo. Le digo que duerma un poco más, que es muy pronto, con el cambio de España duerme poco. Él sueña con esto y te facilita el trabajo.Nos conocemos, confía en nosotros y hacemos buena 'mancuerna' todos".

Vamos a hablar de cosas concretas de mercado de fichajes. ¿Dais por cerrado el mercado o todavía no?

"Hasta el 31 de agosto todo es posible. El tope salarial prácticamente está agotado. Queda lo que podamos ingresar de abonos, de la parte comercial... Estamos 'raspados', pero no se puede descartar nada".

¿Se preveen bajas?

"Hablé con Javi Mier porque creo que lo mejor es lo que salga y tenga minutos. El año pasado se lo perdió por lesión y este año, por lo que hemos fichado, iba a tener pocos minutos según lo hablado con el míster. Él no quiere estar otro año sin jugar porque tiene una gran carrera por delante. Es una lástima porque como Viti, Lucas o Jimmy tiene ese perfil de canterano que a Cervera le encaja perfectamente. Entre ambas partes estamos de acuerdo en que es bueno que pueda salir".

¿Cesión o rescisión?

"Acaba contrato en un año, así que cesión no puede ser. Si sale, esta es su casa. Ojalá podamos encontrarnos de nuevo, es importante dejar las puertas abiertas".

¿Renovar y cederlo?

"No nos hemos planteado esa opción".

¿Fue difícil renovar a Álvaro Cervera hasta 2025?

"Te diré que no. Pensé que iba a ser más complicado. No apretó mucho en la parte económica, sí apretó en la confianza hacia él, por eso los dos años de contrato. Sus agentes de YouFirst y nosotros fuimos muy claros. Lo que él quería era la confianza de dos años para demostrarle que nuestro proyecto está bajo su dirección. No nos importó porque creemos mucho en él. Tenemos la confianza en que nos va a llevar hacia arriba".

¿Y fue complicado convencer a Jesús Martínez? Él pensaba en otro tipo de entrenador.

"Sí, pero Jesús es ganador y Cervera puso a ganar al equipo. Álvaro recibió al equipo muy inestable y lo corrigió. Los equipos de Jesús son más verticales, tienen un juego más alegre, pero en cuanto vio cómo el equipo empezaba a ganar y a ir para arriba se convenció que Cervera era el entrenador que tenía que tener el Oviedo. Estoy seguro que si las incorporaciones que han llegado juegan a lo que quiere el entrenador, con esa disciplina defensiva, nos va a ir bien".

¿Por qué Borja Bastón no salió a México?

"Se había hablado de la posibilidad de jugar en Pachuca, pero finalmente decidimos que era más importante aqui. Fue una decisión conjunta. Nunca le dijimos que se fuera a México y él tampoco quería irse. El camino de todos era que siguiera aquí. Es un gran jugador".

Sergi Enrich da a entender que Cervera le prefería a él en su carta de despedida.

"Es un gran jugador y lo hizo bien aquí. Se fue al Zaragoza y seguro lo hará bien, es un gran competidor. Eran dos delanteros muy parecidos y buscábamos algo diferente".

¿Colombatto no quiso jugar en el Oviedo?

"Fui a Portugal y me reuní con él. No se dieron las cosas. Tenía el objetivo de jugar en Primera y estuvo esperando posibilidades, de hecho creo que aún busca opciones. No se dio la situación. Es un gran jugador y seguro le da

La pareja que forman Seoane y Camarasa ilusionan al oviedismo.

"Suena bien, siempre y cuando se juegue a lo que quiere Álvaro. Lo que nos ha dado resultado es un juego que no es tan vistoso, que es lo que se encontrará el Tartiere, pero que pelea, lucha, gana duelos individuales. Eso hace que el partido muchas veces caiga de nuestro lado. Son jugadores que nos van a dar muchas cosas, pero son jugadores que si no les pones detrás a Luismi o a Jimmy no nos irá bien. Lo importante es el grupo".

Cervera había pedido un centrocampista más posicional y habéis firmado a Seoane, más ofensivo.

"Creo que ni puede firmar todo el entrenador ni puede firmar todo el club. Lo importante es que haya un punto de encuentro donde el el entrenador busque rendimiento inmediato ajustándose a su idea de juego y el club encuentre beneficio económico, rendimiento a largo plazo. Hemos mantenido el bloque del año pasado y hemos mejorado a nivel de calidad en la parte ofensiva. Estamos muy contentos con la plantilla y estamos convencidos de que si Álvaro le da el toque que quiere podemos tener buenos resultados".

¿Entiende Álvaro Cervera esa política de fichajes?

"Sí, claro. Con Álvaro hablo cada día, estoy en todos los entrenamientos. Hay una gran comunicación, sabe lo que es el Grupo Pachuca ahora que hemos ido a México. El míster está muy contento y listo para sacar resultados".

¿Cómo sienta que el entrenador diga las cosas como las piensa? El año pasado manifestó en varias ocasiones que a la plantilla le faltaba calidad en ciertos puestos.

"Me encanta que diga lo que piensa porque no engaña a nadie. El jugador también prefiere que sea así. Si está enfadado tiene cara de enfadado y si está contento tiene cara de contento. Por eso cae tan bien en la plantilla, en la afición o en la prensa. Las ruedas de prensa son muy interesantes porque parece que se sienta ahí y habla pero lo tiene todo pensado. Hay muy buena sintonía con el entrenador, con Roberto, su ayudante, con Roberto Suárez... Hacemos un buen equipo".

¿Hay alguna posibilidad de que Santi Cazorla juegue en el Oviedo la próxima temporada?

"La ciudad nos hace saber que Cazorla es muy anhelado. Santi es un gran oviedista y en algún momento quizá los caminos se crucen. De momento sigue en Qatar y no hay ninguna noticia más".

¿Al 100% Cazorla no va a jugar en el Oviedo este año?

"Está en Qatar, sigue allí. No hay más que te pueda decir. Hasta el 31 de agosto todo es posible, pero no solo con Santi Cazorla, también con Abel Bretones, por ejemplo. Puede ser que llegue una oferta por Abel Bretones y tengamos que fichar un lateral izquierdo".

¿Me estás dando una noticia?

"No, no. Ha sido un jugador que ha despertado intereses de otros equipos y ha habido ofertas de otros equipos. Una vez hablado con Jesús, ha pensado que es mejor no vender. Queremos tener una plantilla fuerte y hemos decidido que Abel siga. Sin embargo, si pagan la cláusula no tendremos poder de decisión".

Si tenéis espacio salarial, ¿intentaréis lo de Cazorla?

"No creo que sea un tema salarial porque si Cazorla viene al Oviedo no será para ganar dinero. Hay muchos mercados muchos más interesantes a nivel económico".

¿Te ha sorprendido el impacto que tiene Cazorla en Oviedo?

"Sí, la verdad que sí. Incluso en el club. Pregunté a la gente del club y cuando empiezan a contarte no paran, les dije que tenía que irme a comer (risas). Ellos también se emocionan con Cazorla".

Es sorprendente que salga su nombre todos los veranos aunque luego nunca se haga.

"Es que él es muy oviedista y la ciudad lo pide. Hasta que no diga que no juega más a fútbol esa puerta no se cerrará".