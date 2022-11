Abelardo: "Nos marchamos con dos puntos menos de los que merecíamos"

¿Tienes la sensación de haber perdido dos puntos?

"Sí, la verdad que sí. Esa es mi sensación. En la segunda parte tuvimos dos ocasiones muy claras y en una contra nos meten el 2-2. Hemos sido mejores que el rival pero nos vamos con el mal sabor de no conseguir la victoria".

¿Te sabe mejor el punto con todas las bajas que tenías?

"El equipo está haciendo un esfuerzo increíble, pero hemos sido mejores. Valoro el punto porque es un punto, pero hemos merecido ganar otra vez. Cuenta los goles que se mete y los que encajas. No se ganan los partidos por merecimientos sino por goles. En el segundo tiempo hemos jugado mejor que en el primero, pero esto es fútbol. Estamos haciendo muchas ocasiones pero nos están haciendo muchos goles. Nos marchamos con dos puntos menos de los que merecíamos".

¿Crees que es justo el empate?

"No es justo, merecimos ganar., Ellos apenas nos han creado ocasiones y nosotros hemos generado varias".

¿Te preocupa que Djuka no esté metiendo goles?

"Me hubiera gustado que hubiera marcado, claro, pero no me preocuoa. Me preocupa más que los dos goles encajados son evitables. Tenemos que evitar esos goles para que el equipo, que ha hecho un buen trabajo, pueda ganar".

Acción del segundo gol del Leganés.

"Son situaciones que no pueden pasar que un saque de banda nuestro termine en una contra y en gol".

¿Te preocupa que depués de cinco partidos sin ganar empiece a pesar moralmente al vestuario?

"No, creo que no. Me preocuparía si el juego fuese malo. El equipo está haciéndolo bien. Mandan los resultados y hemos sumado 4 de 15, pero creo que estamos jugando bien. Tenemos que ajustar en las dos áreas. Hay buenas sensaciones pero cuentan las victorias".

¿Miras hacia el playoff?

"No miro mucho la clasificación. Mi objetivo es que el equipo compita. Creo que no estamos teniendo suerte en los partidos y con las lesiones, pero el objetivo no es el playoff. La gente puede pensar otra cosa, pero vuelvo a repetir que si no ganamos al Girona el año pasado bajamos a Primera RFEF. Los nuevos dueños ya dijeron que había que construir poco a poco. Si al final peleamos el playoff bienvenido sea, pero el objetivo no debe de ser ese".

¿Cómo te has encontrado el vestuario?

"La plantilla está fastidiada por hacer un esfuerzo importante y no poder ganar. A los jugadores es a los primeros que les duele".

Debut de Trabanco.

"Lidiaba con Arnáiz y estuvo suelto. En ataque también se soltó con algún centro y algún remate. Ha sido un buen debut".

Rendimiento de Campuzano.

"No sé si es su tercer año y creo que lleva dos goles. Algo tendré que ver en su rendimiento. Ha recuperado la confianza y se lo está ganando. Lo está haciendo muy bien. No solo por los goles sino por la continuidad que le da al juego o por el trabajo defensivo. Le dije a alguno en pretemporada que no contaba con él pero voy a poner al que se lo merezca".