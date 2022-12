Abelardo: "La expulsión de Djuka es inadmisible, le he pedido disculpas al árbitro"

Doblete de Milovanovic.

"Me alegro mucho por él. Es demasiado buen chico, debe ser más agresivo en sus acciones. Ha metido dos goles de delantero. Es bueno para él y para el equipo. Le va a generar más confianza y espero que sea para bien".

¿En qué se ha basado la victoria?

"Hemos tenido la eficacia que hemos tenido otras veces. Hemos estado bien en los primeros 25-30 minutos. El Numancia mejoró tras el descanso, pero aún así el equipo no ha pasado demasiados apuros. La Copa es una competición complicada, ahí están los ejemplos del Villarreal o el Athletic de Bilbao. Era una victoria importante después de la derrota contra el Oviedo. Ahora a descansar, recargar pilas y que empecemos bien en 2023".

Lesión de Insua.

"Le ha caído Rubén Mesa encima. Se ha doblado la rodilla":

Expulsión de Djuka.

"Es inadmisible. Y lo que ha hecho Cristo también. He ido a pedir disculpas al árbitro, sobre todo por lo de Djuka. Deja al equipo con diez cuando acaba de entrar. No me gusta verlo ni vivirlo con mis jugadores".

Debut de Bruno González.

"Ha estado bien, demuestra que es central serio y sobrio. Un partido complicado, desde mayo no ha competido. Es difícil entarr en un terreno de juego después de tanto sin competir. Va a ir a más, se lo está currando en los entrenos. Es un fichaje que nos va a aportar".

¿Tienes miedo a la redacción del acta en la expulsión de Djuka?

"No tengo ni idea, algo le ha tenido que decir al árbitro para expulsarle".

Balance de la primera vuelta.

"Tenemos menos puntos de los que merecemos. Hemos hecho buen juego y hemos merecido ganar en varios partidos, pero no hemos tenido esa fortuna. Estoy contento con el equipo, creo que ha evolucionado a mejor. Esperemos que en la segunda vuelta seamos más eficaces, más sobrios y más fiables. En cuanto al juego, este es el camino".

Balance de tu año 2022. No te imaginarías a finales de 2021 estar aquí un año después, ¿no?

"No, para nada. Estaba muy contento comentando los partidos en la televisión. El Sporting me llamó en un momento delicado y ahora en la guerra y la pelea aquí estamos. Como dijo Luis Enrique, nos va la marcha. Quizá porque somos de Gijón y somos amigos pensamos igual. Quiero lo mejor para el Sporting y esperemos subir lo más arriba posible".

Dani Queipo.

"Le conocí, ya lo he contado en Gijón, jugando con mi hijo, que también juega en el Sporting. Se lo ganó en pretemporada, ha hecho partidos muy buenos. Es un futbolista con una capacidad de mejora importante. Hay que exigirle tanto en defensa como en ataque. Ojalá pueda ser importante en el Sporting del futuro".