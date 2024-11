Los vecinos del Alto del Vidriero sopesan emprender acciones legales para que se cumpla la Ley de Accesibilidad

Los vecinos del Alto del Vidriero piden más protección para los peatones. Tras manifestarse este domingo, el Ayuntamiento les ha recibido este miércoles en una reunión. Ahí han planteado diferentes medidas para que la zona gane en seguridad, pero la respuesta municipal no ha dejado satisfechos a los vecinos. Da la casualidad que el Ayuntamiento está acometiendo una importante obra de saneamiento y reurbanización en el entorno. Por eso la reclamación es que se aproveche que ya hay obras para introducir mejoras de accesibilidad. Y sobre todo, ensanchar las aceras. La Asociación de Vecinos, tras no encontrar mucha receptividad por el consistorio, está estudiando acciones legales para tratar de que se cumpla la Ley de Accesibilidad, como expresa en COPE Avilés la portavoz Alejandra Ferrero: "Si las consultas legales nos dicen que estamos en lo correcto lo llevaremos a la máxima instancia. Queremos aceras para todos".

Las aceras en ese tramo que hay al final de la Calle del Carmen y antes de entrar al barrio de La Luz tienen un ancho de 80 centímetros. Los vecinos piden que alcancen los 1,20 y 1,80 que contempla la ley. Tras no encontrar receptividad a esa propuesta, Ferrero anuncia que la asociación se está movilizando: "Nos planteamos y estamos inmersos en consultas legales. Consideramos que no cumple con la lay de accesibilidad vigente. En cuanto nos digan que estamos en lo correcto, lo llevaremos a la máxima instancia". El problema es claro. En una zona donde ya es difícil el tránsito en doble dirección, si se ensanchan las aceras sería directamente imposible. Eso obligaría a que la carretera fuera de sentido único, lo que conllevaría una importante reordenación del tráfico que afectaría a La Luz, El Pozón y Villalegre.

Una imagen del accidente que hubo hace un par de meses

Los vecinos también reclaman que se incrementen las medidas de seguridad debido a los accidentes que suele haber en la zona. Hace un par de meses hubo uno con cuatro heridos. Hace tres años un atropello mortal. La velocidad está limitada a 20 kilómetros por hora, pero muchos vehículos no la cumplen. Por eso piden badenes o semáforos: "Hemos salido de la reunión bastante decepcionados porque nuestras demandas no se ven satisfechas. Hay alguna concesión como la disposición de alguna acera, pero otras reclamaciones como colocar semáforos nos han dicho que se van a estudiar. Y cuando nos dicen que se van a estudiar... Ya imaginamos que es que no se van a hacer".