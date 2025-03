Estos son los riesgos de tener amianto en tu edificio: "El amianto en sí no es peligroso, lo es cuando se desprenden las fibras"

El Ayuntamiento de Avilés ha hecho público en los últimos días un censo municipal en el que quedan registrados todos los edificios del municipio que contienen amianto. En la web municipal se puede apreciar incluso la ubicación y fotografías de dichos inmuebles en vista satélite. Los consistorios están obligados a realizar estos estudios por ley, y en el caso de Avilés el informe muestra que hay 1431 emplazamientos en el municipio que presentan cubiertas de amianto. Un porcentaje de un 8,72% de las construcciones de la ciudad. La mayoría tienen unos usos indefinidos, el 26% son de uso residencial y en el uso industrial el 18%. Más allá de los datos, es un material que los expertos señalan que no supone un peligro para la salud mientras no haya mal mantenimiento o mientras no haya manipulación que pueda hacer que se desprenda.

El amianto era muy utilizado hace unos años, sobre todo debido a que es un buen aislante, es práctico y sobre todo, a que es económico. Marta María Rodríguez Suárez, especialista en Medicina del Trabajo, profesional del servicio de prevención de riesgos laborales y profesora de la Universidad de Oviedo, explica que no tiene riesgos en el día a día: “El amianto está en muchos sitios. Son seis minerales fibrosos y ahí radica el peligro, en la fibra que desprenden. Mientras están compactos no hay ningún problema, podemos vivir con ellos. El problema es cuando se desprenden, porque pasan al aire y por vías respiratorias pueden dar problemas de salud”. ¿Y cuándo se puede desprender el amianto? Rodríguez Suárez explica en qué casos: “En una obra, o por mal mantenimiento del edificio. Las fibras pasan por laringe y pulmones y en algunos casos son hasta visibles. El amianto en sí no es peligroso. Es cuando no hay mantenimiento o cuando se va a exponer porque se destruyen los edificios, cuando la fibra va al aire”.

El amianto, peligroso cuando se desprende

legislación para las empresas

La legislación se ha ido endureciendo notablemente para controlar este material, que dice Rodríguez Suárez que “se sigue utilizando, lo que pasa que ahora cada vez que se está sustituyendo por todos los trámites que hay que hacer en las demoliciones”. Las empresas que trabajan en demoliciones y que trabajan con amianto tienen que estar registradas en la comunidad autónoma, en este caso en el Principado y “tienen unas instrucciones muy claras, unos procedimientos y unos equipos de trabajo muy rigurosos. Está todo muy reglamentado”.

EL AMIANTO EN AVILÉS

En el caso de Avilés, el censo ya está a disposición en la web municipal reflejando 1431 emplazamientos entre los catastrados y los que no lo están. En lo que respecta a edificios municipales, el consistorio viene haciendo retiradas en los últimos años y en la actualidad quedan cinco inmuebles que tienen amianto en su cubierta. Pelayo García, concejal de Medio Ambiente anima a los ciudadanos a que consulten el censo: “Es una herramienta que permite a cualquier ciudadano obtener información sobre las cubiertas que contienen amianto, así como una estimación del coste de su retirada y una prioridad en cuanto a los parámetros que hay que tener en cuenta para esa retirada”.