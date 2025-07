El secreto para ser más bonito: una pescadera de Asturias explica todas las posibilidades que ofrece este pescado

Seguramente cuando Antonia García Lozano pasó los primeros años de su vida en Zamora, a cientos de kilómetros del mar, no se imaginaba lo que la vida le iba a deparar. Regentar una de las pescaderías más emblemáticas de una villa marinera, Luanco. Donde 'Tonia', como la conocen los clientes y vecinos, ha estado 37 años detrás del mostrador. En los que le ha dado tiempo a conocer todos los secretos del pescado. Sobre todo del atún. De hecho ha recibido el 'Bonito de Oro' que entrega la Junta de OTEA en el concejo, coincidiendo con el arranque de las Jornadas del Bonito que se celebran entre el 3 y el 6 de julio.

Casi 40 años trabajando a diario con pescado le han convertido en experta. Sobre todo con el atún, una de las especies sin duda más emblemáticas del Cantábrico y de Asturias. Lo primero, hacerse con las mejores piezas: “Un buen bonito se compra en la Rula. Yo siempre compro el último que pesca el barco que entre en la Rula. Es la calidad”. Y una vez con la pieza, desvela cuál es su manera favorita de prepararlo: “En mi casa lo comemos de cualquier manera. En salsa, en escalopín... De cualquier manera gusta. Empieza la temporada y si no lo comemos, lo cenamos. De cualquier forma que se ponga, el bonito está muy bueno”.

OTEA 'Tonia'. junto al alcalde de Gozón y miembros de OTEA durante la entrega del 'Bonito de Oro'

MÚLTIPLES PREPARACIONES

Y es que a parte de prepararlo y de despacharlo, muchas veces toca también aconsejar y responder las dudas de los clientes: “Normalmente la gente lo lleva para hacer en salsa o salpicón. También para ventresca o lomos para hacer escalopines. Secreto tiene poco, pero luego sí hay zonas, como la de los lomos de la ventresca que sale más jugoso. O las ventrescas que las ponen al horno como el besugo, con la misma salsa. Siempre preguntan cómo los pone y yo los oriento”.

OTEA Una imagen de la entrega del 'Bonito de Oro' en Luanco este martes

CASI 40 AÑOS DE TRABAJO

Unos clientes que son la base y con lo que se queda después de todos estos años de trabajo: “Tengo clientes desde que abrí la pescadería. Ahora ha ido muriendo mucha gente, la gente mayor. Y ahora vienen los hijos y los nietos. El día del premio estaba un poco nerviosa, dormí fatal de noche. No me esperaba yo esto, estoy muy agradecida”. El hecho de ser natural de Zamora no ha influido para que 'Tonia' se acabara convirtiendo en una maestra en el manejo del pescado: “Al principio no sabes y vas aprendiendo. Yo no conocía mucho el pescado, pero poco a poco el que quiere aprende”.