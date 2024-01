Un polígono de Asturias vuelve al siglo XX: se va a quedar sin teléfono e internet

El polígono de Maqua, en Gozón, podría quedarse incomunicado el próximo mes de abril. Telefónica va a retirar las viejas centralitas de cobre y a pesar de que está a unos 3 kilómetros de Avilés, aún no dispone de fibra óptica. Hay unas 40 pymes afectadas, que se quedarán sin teléfono e internet de calidad. Son todas las situadas en el polígono, menos una, que contrató la instalación de fibra por su cuenta.

"Es una empresa que tiene mucho músculo financiero y pymes como la mía no se pueden permitir pagar un dineral para que nos traigan la fibra óptica", ha explicado, en COPE, Isaac Villanueva, al frente de uno de los negocios del polígono.

Villanueva estima que sería necesario prolongar la fibra "un kiómetro y medio" y le parece "indignante" que se puedan quedar sin teléfono en 2024: "A veces, llevan la fibra hasta domicilios particulares en lugares donde hay cuatro casas", lamenta.

La solución, insuficiente

Las consecuencias para estas empresas pueden ser devastadoras y advierten de que el trabajo será "precario 100%". La solución que plantea Telefónica -teléfono e internet por satélite, la alternativa en zonas rurales- no les sirve: "Las centralitas quedarían anuladas, yo no le podría pasar el teléfono a mi compañero; y no podría hacer ni videoconferencias", explica Isaac.

Además, denuncia que, si no aceptan esa alternativa, perderían su número de teléfono fijo: "Y es el mismo desde hace 35 años", lamenta.

El Ayuntamiento pedirá explicaciones

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, ha puesto el grito en el cielo. Ha explicado en COPE que espera que se trate de un malentendido, puesto que en el concejo se están ejecutando en estos momentos dos planes para el despliegue de la banda ancha.

El regidor pedirá explicaciones tanto al responsable en el Gobierno de Asturias como a Telefónica.