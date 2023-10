“Miranda en Clave de Sol”, este sábado en la Casa de Cultura de Avilés

La Casa de Cultura de Avilés acogerá este sábado a las 19:30 horas “En Clave de Sol”.

Es la quinta cita con este certamen que organiza la Asociación Amigos de Miranda que estarán acompañados en el escenario por Voces Blancas del Nalón y el Coro Ángel Émbil de la Sociedad Siero Musical.

Es mucha la afición y la tradición coral de Avilés y son muchos los encuentros corales que se celebran a lo largo del año. Soledad Rodríguez, su directora musical, nos contaba en COPE que, para diferenciarse de ellos siempre presentan un repertorio alejado de la clásica polifonía.

Aquí tienes el programa previsto:

Voces Blancas del Nalón

- Banaha. Tradicional del Congo

- When I close my eyes. Jim Papoulis

- Hotaru koi. Canción japonesa, con arreglo de R? Ogura

- Vidalita. Tradicional argentina. Arreglo de Aduana Sáez. Guitarra: Ares Uriel Gutiérrez

- Bring me little water. Sylvie. Huddie W. Ledbetter. Arreglo de Moira Smiley

Directora: Sofía Domínguez

Coro Ángel Émbil

- A tu lado. Javier Busto

- El último café. Música: Héctor Stampon. Arreglo: Emilio Dublan

- Juramento. Miguel Matamoros

- Lágrimas negras. Música: Miguel Matamoros. Arreglo: C. Monier

- Patapán fantasía. Música: Bernard de la Monnoye. Arreglo: Audrey Snyder

- Hold on to the rock. Pepper Chopli. Percusionista: Marta Barbón Suárez

Directora: Maite Martínez Émbil

Grupo de Canto "Amigos de Miranda"

- La Golondrina. Narciso Sarradell

- Zamba del nuevo día. Néstor Zadoff

- Quizás, quizás. Osvaldo Farrés

- Madreselva. Grupo Madreselva

- Novody Knowc. Espiritual negro

Dirección: Soledad Rodríguez Garcia-Rovés

La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Aquí puedes escuchar la entrevista.