Este es el innovador paso de peatones que una empresa de Avilés ha diseñado y exportado a Islandia: "Evita sustos al conductor"

Está claro que circular con el coche ofrece numerosos riesgos. Y más la conducción nocturna o con condiciones climatológicas adversas. Para ayudar en esas situaciones, una empresa avilesina diseña soluciones viarias inteligentes. Como los pasos de peatones inteligentes. Son pasos de cebra que se iluminan cuando un peatón va a cruzar. Para alertar a los vehículos y que puedan advertir con mayor premura que hay alguien que va a pasar por la calzada. Una innovación en una serie de elementos que tradicionalmente vienen sin modificarse desde hace años. Ese es el espíritu que busca Sialtrónica, con sede en el PEPA, y que ha recibido el premio de la empresa más innovadora de Avilés en 2025.

Una empresa que nace en 2022 con una idea que explica en COPE Avilés Azahara González, la directora ejecutiva: “La idea viene porque la señalización hasta ahora siempre es muy pasiva. Las señales son estáticas, la pintura del suelo es estática... Mientras otras cosas van evolucionando, con nuevas maneras de movilidad, como el coche eléctrico o el patinete eléctrico, parece que las infraestructuras han quedado ancladas en el pasado. Existiendo tecnología y conocimiento como existe, surge la idea de cómo modernizar estas infraestructuras y respondan a las ciudades. Al peatón, al ciudadano. Para convertir las ciudades más humanas. De ahí viene la idea de que la señalización sea más inteligente y responda. Y la mejor manera es con impactos lumínicos”.

Sialtrónica Una persona cruzando por uno de los pasos de peatones diseñados por la empresa avilesina

PASOS DE PEATONES INTELIGENTES

Por eso, uno de los proyectos estrellas de la empresa son los pasos de peatones inteligentes: “Muchas veces nos pasa que hay puntos ciegos e incluso en Asturias con nuestro clima... ¿Quién no ha ido conduciendo en una noche en la que no se ve muy bien, con lluvia, y sale un peatón y te asusta? O incluso siendo un peatón, ¿Quién no ha ido caminando y cree que el coche no le va a percibir? Estos impactos lumínicos funcionan. Incrementan la visibilidad y el coche lo ve desde más lejos. Tiene más tiempo para frenar. Hemos demostrado este sistema con premios internacionales y de seguridad vial. Vemos que sí que es efectivo”.

Un paso de peatones inteligente diseñado por Sialtrónica

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Desde que comenzaron hace tres años, ya han llevado sus pasos de peatones inteligentes a varias provincias y países: “Tenemos dos en Corvera, también en Gijón, en el occidente de Asturias, en el sur de España en varios sitios (Andalucía, Extremadura, Canarias...). Internacionalmente se nos está dando bastante bien. Tenemos en Chile, Portugal, Islandia, México y Grecia”.

MÁS INNOVACIONES

Pero no solo se encargan de pasos de peatones. La industria también demanda soluciones de este tipo: “También trabajamos en temas de carriles bici, calmado de tráfico en el acceso a carreteras o a rotondas, entornos ferroviarios... También en temas de centros comerciales o industria, para iluminar lo que pueden ser pasillos peatonales o en conflicto entre un trabajador vulnerable y maquinaria que se pueda mover”.