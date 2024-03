Así serán las fiestas de El Bollo 2024 en Avilés: pregón, desfiles y Comida en la Calle

Concluye la Semana Santa, pero no se detiene la actividad en Avilés. Las fiestas de El Bollo cogen rápidamente el testigo y el domingo y el lunes se convierten en días especiales en la villa. Una fiesta con origen en el siglo XIX y creada para dar la bienvenida a la primavera. El nombre viene por el tradicional bollo con que los padrinos intercambian con su ahijado a cambio de la palmba bendecida del Domingo de Resurrección.

Son dos días, pero los actos se multiplican por Avilés, con varios puntos neurálgicos. El principal, que junta a 20.000 personas, es la tradicional Comida en la Calle. Las plazas para los kilómetros de mesas que habrá por las calles del casco antiguo han vuelto a volar, como cada año, y es un éxito asegurado durante la jornada del lunes.

Horarios de los desfiles

El propio lunes habrá el tradicional desfile que este año cambia de recorrido para no interferir precisamente con la Comida en la Calle. La salida será a las 18:00 desde la calle José Cueto con final en la calle la Muralla. El desfile también tiene lugar el domingo a las 12:30 con recorrido en este caso ya por el casco antiguo.

Pregón de Tino di Geraldo

Precisamente, antes de que dé comienzo el desfile, tendrá lugar el pregón, que este año corre a cargo de Tino di Geraldo. El percusionista afincado en Madrid, aunque con raíces en Avilés será el encargado de dar el pistoletazo de salida y lo hará con nervios, como explica en una entrevista en COPE: "Yo nací en Francia y cada vez que iba a Avilés era un paraíso. El contacto con la familia, la playa... Era un parque de atracciones. Me llama la alcaldesa de mi pueblo y me ofrece eso... No puedo decir que no. Me siento muy orgulloso".

Música en el programa

El propio Tino di Geraldo ofrecerá un concierto acompañado de músicos asturianos el sábado a las 20:00 en la Factoría Cultural. También el sábado a las 23:30 habrá verbena en la Plaza de España. El domingo a las 22:00 tocarán Los Berrones. Durante los tres días, sábado, domingo y lunes, habrá ambientación musical por las calles de la villa.