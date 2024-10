Alejo Stivel: "En mis conciertos el público es parte vital del show"

La banda 'Tequila' fue referente en los años 70 y 80. Y muchas de sus canciones, siguen siendo auténticos éxitos en la actualidad. Después de casi medio siglo, la vitalidad de esos temas continúa vigente. Una vitalidad que demuestra Alejo Stivel, el que era vocalista de aquella formación y que ha continuado su carrera hasta nuestros días. Y eso que han sido unos años muy intensos. Una de sus canciones más conocidas, que ahora ha versionado con Sabina, 'Yo era un animal' y el título de su autobiografía 'Yo debería estar muerto' así lo reflejan. Alejo Stivel es uno de los cabezas de cartel del festival 'Graceland' que este fin de semana estará en Avilés y que va a llenar la ciudad durante tres días de puro rock and roll.

Tres días en los que van a sonar auténticos himnos, que con el paso de los años siguen pegando fuerte. 'Salta', 'Rock and Roll en la plaza del pueblo' o 'Dime que me quieres' son temas de finales de los años 70 y todo el mundo los ha bailado. El propio Alejo Stivel se sorprende de ese proceso de vigencia: "Lo tomo con incredulidad. Si cuando estaba componiendo esas canciones con 18 años en mi habitación me hubieran dicho que tantos años después iba a salir a una escenario y miles de personas las iban a bailar o que iban a seguir sonando en las radios y en los bares. No me lo hubiera creído, pensaría que era una broma. Es casi milagroso que sobrevivan tanto algunas canciones". Y por supuesto, los grandes temas van a sonar en la voz de Alejo Stivel este viernes: "Todo lo que la gente me pida se lo voy a dar".

Tres días de puro rock en el Graceland

Estudios, escenarios, camerinos... Una carrera que da para mucho, también para haber sido productor. Pero la adrenalina de los escenarios es diferente: "Tienen mucha luz. Me subo con amigos, con grandes músicos y se produce una alquimia fabulosa con la que cuento. También con el público. Es parte de mi show. Hay conciertos en los que la gente tiene una actitud más pasiva, está perfecto también. Pero en mis conciertos, el público es parte vital del evento, la participación es básica. Sin el público respondiendo, mi concierto no tiene sentido".

mEzcla generacional

Será unos días en los que los que vivieron esa época podrán rescatar las canciones que marcaron su adolescencia, pero también en los que muchos jóvenes pueden disfrutar en directo del rock and roll. Unos conciertos en los que suele haber una mezcla generacional, con mucha gente joven también que no ha vivido esa época, pero que adora el rock: "Son los renegados del reggaeton. Los que tratan de buscar algo más de fondo con esencia musical. Quedan muchos jóvenes con buen gusto. Este tipo de festivales ayudan a mantener esa llama. Es una iniciativa fantástica y va a aportar mucho. Es una marca que va a quedar".

TODO EL FIN DE SEMANA

El viernes 4 será el turno de Alejo Stivel y de Los Zigarros, el sábado 5 de Ariel Rot y Los Rebeldes y el domingo 6 de Rock en Familia en el turno matinal y de Carlos Tarque y la Asociación del Riff en la sesión vespertina. Tres días de puro rock and roll.