Zaragoza se vuelca con San Valero con miles de personas en la calle

Este lunes, 29 de enero, celebramos San Valero, patrón de Zaragoza. El refranero se ha cumplido solo a medias, porque no ha sido ventolero pero sí rosconero. Miles de zaragozanos se han acercado a la plaza del Pilar a degustar este dulce tradicional y a participar en todas las actividades que se están desarrollando en este día, como las visitas guiadas al Ayuntamiento, por ejemplo.

El tiempo ha permitido que la espera en las filas haya sido más llevadera, ya que, aunque no ha salido el sol, la niebla de estos días atrás se ha levantado. Los más madrugadores llevaban ya desde las 8 de la mañana guardando su turno para degustar el tradicional roscón.

Se han repartido 20.000 raciones de este postre típico, acompañados de 800 litros de chocolate caliente. El director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, ha recordado que la distribución del roscón el día de San Valero corre a cargo de este medio de comunicación desde hace 32 años, con el objetivo de “endulzar” la jornada. Este año, además, se entregará roscón en el albergue municipal, en la Casa de Amparo, en el Comedor del Carmen y en El Refugio, para que “los que peor lo pasan”, también disfruten de esta fiesta.

Quienes lo han degustado no han dudado en asegurar que está “muy dulce y muy rico”. “Había desayunado en casa pero había que venir”, comentaba un grupo de amigos. Unto a ellas, un abuelo guardaba la ración para su nieto “que se ha puesto pachucho y no ha podido venir”. “Todos los años está muy bueno”, señalaba otra zaragozana. Aunque siempre hay quien le saca punta a todo: “Está un poco sequito y la ración es escasilla”, comentaba un señor.

El chocolate ha sido elaborado por el restaurante El Cachirulo, mientars el roscón ha sido obra la Asociación de Pasteleros de Zaragoza. Su presidente, Manuel Rébola, no duda de que el secreto es hacerlo “con mucho amor”. 26 empresas han participado en su elaboración, en la que han sido necesarios “500 kg de harina, 150 litros de huevo, 200 kilos de mandarina, ralladura de naranja y de limón y, por supuesto, fruta escarchada”. Para ello han estado trabajando 36 horas. El resultado son casi 600 metros de roscón.

ACTIVIDADES MUNICIPALES

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha apuntado que “hoy es un día para sentirse orgullosos de ser zaragozanos”. Así, ha animado a todos a salir a la calle y disfrutar con las “múltiples actividades” que se han programado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por las calles del centro de la ciudad hay música en directo. Además, las fuentes de la ciudad, los edificios del Ayuntamiento y la Puerta del Carmen se iluminarán de rojo con motivo del día de San Valero.

Aunque sin duda, una de las actividades que más expectación despierta es la de las visitas guiadas al Consistorio, que dieron comienzo ya el domingo con la alcaldesa, Natalia Chueca, como guía de honor. Y es que este lunes, la primera edil se encuentra en Madrid recibiendo el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia.





La actividad continúa este lunes, hasta las 20,00h de manera ininterrumpida. En estas visitas se ven, entre otros lugares, toda la zona noble del ayto, el vestíbulo principal, la escalinata, el despacho de Alcaldía, el Salón de Plenos o el de Recepciones. De 12 a 14h y de 17 a 19h, quienes participen recibirán también la visita de San Valero, el Justicia Juan de Lanuza y Casta Álvarez, encarnados por actores.

Entre los atractivos figuran también los retratos de todos los alcaldes y alcaldesas que ha tenido la ciudad, el crucifijo de plata que muchos de ellos han utilizado para jurar el cargo o la arqueta de privilegios, “una cajita del siglo XVI con sus 3 cerraduras y sus 3 llaves”, como explica una de las guías, María Jesús Pinto.

Entre las curiosidades, no falta un retrato de Agustina de Aragón “pintado por su nieta, Agustina Atienza, pintora becada por el Ayuntamiento y que después regaló su obra”; o el boceto del monumento a Los Sitios elaborado por su autor, Agustín Querol. También se pueden ver los techos del Palacio de los Marqueses de Osera, que fueron desmontados y trasladados al Ayuntamiento antes de que el edificio fuera derribado en la calle Espoz y Mina.

ESCUDO DE CLÁVELES Y VOLUNTARIOS

La Asociación de Floristas de Zaragoza ha confeccionado para este día el escudo de Zaragoza, con 6.500 claveles rojos; y musgo polar para el león blanco. La propia ciudadanía ha podido elaborar con sus manos este manto, “que se deja aquí expuesto el tiempo que dura la flor y después se usa para compost, igual que en la Ofrenda”, como explicaba el presidente de la Asociación de Floristas de Zaragoza, Rubén Cabollero.

Una actividad que ha sorprendido a muchas personas, que han venido hasta la plaza del Pilar en busca de un pedazo de roscón, pero han decidido quedarse. “Es precioso, una iniciativa fantástica, y huele de maravilla”, comentaban.

El Ayuntamiento ha querido, además, rendir homenaje a los Voluntarios de la Ciudad en este día de San Valero. El consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, insiste en la importancia de “darles las gracias a estos cinco mil hombres y mujeres por su dedicación durante todo el año”. Uno de ellos, Javier Royo, ha expresado su “orgullo por representar a la ciudad”.

