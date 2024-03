Zaragoza se suma al 8M sin declaración institucional y con la ausencia de Vox

Zaragoza se suma a la celebración de este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que queda todavía mucho por reivindicar. Este viernes recordamos a María del Carmen, asesinada por su ex marido Miguel Santiago Cortés hace un año en Villanueva de Gállego. Lo hizo en presencia de su hijo de 6 años. Fue uno de los 55 asesinatos machistas que se cometieron el año pasado en España.

Sigue muy presente la violencia sexual, las agresiones físicas y verbales. Y no nos olvidamos de la brecha salarial. Las mujeres cobramos en Aragón 5.100 euros menos al año que los hombres en trabajos peor pagados, asumiendo la mayor parte de los cuidados, con más contratos parciales o más reducciones de jornada.

Motivos de sobra para la gran manifestación que partirá este 8 de marzo a las 19h de la plaza Aragón hasta la plaza del Pilar. Pero ya por la mañana ha habido múltiples concentraciones. La Asociación de Periodistas por la Igualdad; el Colegio de Periodistas de Aragón; y los Fotoperiodistas se han concentrado a las puertas del Paraninfo, donde se ha leído un manifiesto.

"La igualdad no es un concepto relatuvo ni un capricho, como no lo son la vida o la dignidad humana. Rechazamos que se dé espacio en los medios de comunicación a las voces que cuestionan o incluso se burlan del feminismo", ha dicho la decana del colegio de Periodistas es Isabel Poncela:

Comunicadoras, priodistas, personal técnico, fotoperiodistas y trabajadoras por cuenta propia y ajena se han concentrado frente al ParaninfoPERIODISTAS POR LA IGUALDAD





El manifiesto deja claro que siendo habiendo machismo en las redacciones, precariedad, inseguridad laboral, acoso sexual y en las redes, donde muchas compañeras han tenido que cerrar sus cuentas. Las comunicadoras reclaman, entre otras cosas, que las informaciones sobre violencia machista pongan el foco en el agresor, que los medios no ofrezcan estereotipos, que haya equidad y presencia de expertas en las tertulias.

También los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado en la plaza de España. Reivindican el trabajo útil en los planes de igualdad de las empresas y en la negociación colectiva, con medidas de corresponsabilidad. La secretaria de Igualdad de CCOO en Aragón, Sonia García, ha reclamado un Plan estatal de Cuidados y unos permisos remunerados, que reduzcan la brecha entre hombres y mujeres.

Unión en el Ayuntamiento sin Vox

¿Y qué pasa en las instituciones? ¿Cómo se celebra este 8 de marzo? Está previsto que, durante la tarde, se tiñan de morado las fuentes de la ciudad y las fachadas del Palacio de la Aljafería y del Ayuntamiento de Zaragoza.

En los jardines del Pignatelli, sede del Gobierno en Aragón, se ha leído un manifiesto. En la Delegación de Gobierno se ha colgado una pancarta con el lema “En el camino hacia la igualdad, ni un paso atrás”. Y en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, también ha habido pancarta: “Zaragoza es igualdad”.

Pancarta sí. Declaración institucional no. Era una tradición que se rompió con la entrada de Vox en las instituciones. Este grupo ha sido el único que no ha participado hoy en los actos del 8M. Una ausencia que ha efado la portavoz socialista, Lola Ranera y que también ha lamentado la alcaldesa, Natalia Chueca. "Es una pena pero no puedo obligar a nadie", ha resaltado, al tiempo que ha puesto en valor las diferencias entre PP y Vox en el ámbito de la lucha por la igualdad.

La alcaldesa, Natalia Chueca, se ha reunido en esta jornada con un grupo de mujeres influyentes de diferentes sectoresDANIEL MARCOS





Insiste Chueca en que el Ayuntamiento está "comprometido con la igualdad", que no se ha dado "ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres" y que esto "se demuestra con presupuesto". Para la alcaldesa, este es un día de celebración en positivo, de los avances conseguidos.

La alcaldesa por cierto, se ha reunido en esta jornada con un grupo de mujeres influyentes de diferentes sectores (sanitario, jurídico, de la comunicación, empresarial, industrial, de la acción social, cultural, etc.). En el encuentro, se han debatido algunos de los retos que quedan pendientes para seguir avanzando en la igualdad de las mujeres.

Entre las reflexiones compartidas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de fomentar el acceso de las niñas y jóvenes a los grados STEM, porque el futuro pasa por estas profesiones tecnológicas. Si las niñas no acceden hoy a estas carreras y si no se fomentan las vocaciones STEM, se abrirá una brecha insalvable el día de mañana.

También se ha insistido en la necesidad de fomentar el aumento del porcentaje de mujeres en las juntas de gobierno de colegios profesionales y los órganos de gestión en sectores como el sanitario o el farmacéutico.

Al mismo tiempo, se ha apostado por evitar la división entre mujeres que se ha generado en los últimos años en torno a la palabra ‘feminismo’, fijando los objetivos que deben perseguirse para lograr la igualdad y evitando las escisiones que distraen de los problemas reales.