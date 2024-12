Zaragoza se prepara para su San Silvestre más participativa e igualitaria

La tradicional San Silvestre zaragozana cumple este 2024 su XIX edición. Esta carrera, tradicional en cada Nochevieja, reúne a corredores profesionales y aficionados en un recorrido festivo de casi cinco kilómetros por el centro de la ciudad de Zaragoza. Para muchos es una de las formas más tradicionales de dar la bienvenida al nuevo año.

En esta ocasión, la San Silvestre ha batido récord de inscripción y se ha logrado una mayor paridad de género entre los asistentes.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha dado a conocer las novedades en la edición de este año, que mantendrá su recorrido habitual. Brocate ha expresado que, en esta ocasión, se ha alcanzado el cupo de 5.000 participantes media hora antes del cierre de las inscripciones.

De los inscritos, un 8% (aproximadamente 400 personas) corresponden a atletas profesionales o federados, mientras que el resto incluyen a todo tipo de corredores aficionados. Del total, un 46% de los participantes serán mujeres, unas cifras que continúan aumentando año tras año, según Brocate, y que contrastan con los comienzos de la prueba.

"Cuando empezamos, hace 20 años, el tanto por ciento de mujeres que corrían no llegaría a un 5% o 6%. Esto nos dice que el deporte es para todos, siempre lo ha sido, pero cada vez lo es más", ha señalado el concejal.

La inscripción, que ha costado dos euros para los participantes, se destinará a la Asociación Parkinson Aragón y a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ).

CRISTINA ESPEJO: "LA SAN SILVESTRE ME HA VISTO CRECER"

Una de las corredoras habituales es Cristina Espejo, ganadora de las últimas tres ediciones de la competición en categoría femenina. "La San Silvestre me ha visto crecer, me ha visto correr desde categorías menores y dar el salto al deporte. Es precioso. Puedo decir que es la carrera más he corrido en mi vida", ha expresado Espejo.

La edición de este 31 de diciembre seguirá el itinerario habitual: con comienzo y fin frente al Teatro Principal de Zaragoza pasando por el Coso, el Puente de Hierro, recorriendo la ribera del Ebro y regresando por San Vicente de Paúl.

La carrera dará comienzo a las 18:00 horas. Se calcula que a las 20:15 horas ya se haya reestablecido el tráfico y todas las líneas de bus puedan operar con normalidad. Como es habitual, habrá también un premio especial para los corredores mejor disfrazados.