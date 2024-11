Zaragoza podría adherirse al sistema Viogen esta misma semana

Este lunes es 25N, el Día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y es una fecha necesaria porque las cifras son insoportables. En lo que llevamos de año, 41 mujeres han sido asesinadas en España a manos de su pareja o ex pareja, dejando huérfanos a 32 menores.

La última este sábado, en Estepona, en Sevilla, una mujer de 46 años, que tenía dos hijos menores de edad. Y se investiga también el caso de una menor, de 15 años, también este fin de semana, en Alicante. Su ex pareja, un joven de 17 años, está detenido.

En COPE Zaragoza nos acordamos en este día de Susana, la mujer asesinada el 6 de julio en Ejea de los Caballeros. Su marido, José Francisco, fue detenido una semana después como presunto autor de este crimen. Susana es una de las 1286 mujeres asesinadas en España desde que hay registros, en el año 2003, 34 de ellas en Aragón.

Este 25N, en Zaragoza se han sucedido los minutos de silencio y los actos institucionales. El primero de ellos se ha celebrado en el Gobierno de Aragón. “La violencia contra la mujer es una cruel cruel realidad y tiene múltiples caras que nos implica a todos como sociedad, es la mayor desigualdad entre hombre y mujeres”, ha señalado la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas.

Fabian Simon Acto del 25-N en el Gobierno de Aragón

Durante el acto, ha recordado que la violencia machista tiene muchas caras: “violencia sexual, violencia de género, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, acoso, entre otras muchas”.

Frente a esto, el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, ponía el foco en la importancia de ser cómplices de estas situaciones. “Ante cualquier caso de violencia contra las mujeres, nadie debe mirar hacia otro lado. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber cívico de denunciar estas situaciones cuando las presenciemos, como también debemos prestar la ayuda necesaria a las víctimas", ha argumentado.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Ante la Delegación del Gobierno en Aragón se ha leído también una declaración institucional. El Delegado, Fernando Beltrán, ha emplazado a “todas las instituciones” a trabajar “intensamente” para erradicar la violencia de género.

En la actualidad, Aragón cuenta con 2.638 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio de Interior, un 22 por ciento más que el año pasado. Por provincias, son 593 casos en Huesca; 197 en Teruel, y 1.903 en Zaragoza.

Ha lamentado que, durante el fin de semana, dos mujeres han sido asesinadas. El asesinato de una de ellas, en la provincia de Sevilla, se ha confirmado como violencia de género, mientras que el otro, correspondiente a una menor de edad, de 15 años, en Alicante, continúa en investigación.

A su juicio, “esto significa que nuestra sociedad, pese a todos los esfuerzos que se están realizando y cada renovación del Pacto de Estado, continúa con cifras muy elevadas, muy por encima de lo soportable”.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO Concentración con motivo del 25-N ante la Delegación del Gobierno en Aragón

“No podemos olvidar que hay mujeres asesinadas, pero también menores”, ha apuntado Beltrán, en referencia a los huérfanos que quedan tras estos crímenes y a la denominada violencia vicaria, “que sirve a las parejas, maridos, exmaridos o exparejas de las mujeres para ejercer un mayor nivel todavía de presión, de violencia contra ellas”. Desde que hay registros, en el año 2013, 465 menores se han quedado huérfanos por culpa de la violencia machista.

Fernando Beltrán ha incidido en que además de prestar “especial interés” en las mujeres supervivientes de intentos de asesinato machista, se impulsan actividades y actuaciones de concienciación en los colegios. “Desde la edad escolar estamos trabajando con los menores para comentar el respeto hacia la mujer y explicar lo que significan las violencias y la erradicación de esos comportamientos”.

También se ponen de manifiesto las medidas de protección a las víctimas que llegan a través de todas las instituciones o entidades que se acogen a las diferentes medidas del Pacto de Estado, acciones de concienciación en las comarcas, en los pequeños municipios, desde todas las instituciones del Estado, ha detallado Beltrán, para agregar que su objetivo es "poner freno a la lacra que vivimos como sociedad".

PANCARTA SIN VOX EN EL AYUNTAMIENTO

En el Ayuntamiento de Zaragoza no ha habido declaración institucional. No la hay desde la llegada de Vox. Es el único grupo que no ha estado en el balcón para colocar la pancarta de este 25-N ni en el minuto de silencio.

Sí han estado presentes todos en el acto de homenaje a las víctimas, en el Salón de Recepciones, en el han participado autoridades civiles, judiciales y militares; y representantes de asociaciones de víctimas. Sobre un gran lazo se han colocado 57 macetas de flores violeta, una por cada mujer y menor asesinado desde el pasado 25-N. En la pantalla se han proyectado sus nombres.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Campaña del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del 25-N

En lo que va de año, la Casa de la Mujer ha atendido a casi 900 mujeres víctimas de violencia machista. Reciben atención psicológica, jurídica, acompañamiento, ayudas... La alcaldesa, Natalia Chueca, ha dicho que se niega a que las cifras sean solo estadísticas y resta importancia a la ausencia de Vox.

Ha habido más concentraciones. A las 11,00 CCOO y UGT han leído un manifiesto en la plaza de España. A las 12,00 se ha guardado un minuto de silencio en la DPZ. A la misma hora, en las escaleras del Paraninfo, se ha leído también el manifiesto de la Universidad de Zaragoza. Y esta tarde, a las 19,00h, hay prevista una concentración en Plaza de España contra la Violencia de Género organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.

VIOGEN Y CENTROS DE CRISIS

La violencia machista no entiende de edad, ni de clase social, es una lacra global, que afecta a toda la sociedad. Y para combatirla, hacen falta medios. Y este lunes ha habido anuncios al respecto, uno de ellos muy esperado.

Zaragoza podría adherirse por fin al sistema Viogen esta misma semana. Te recuerdo que es un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior, destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional. Zaragoza es una de las 8 únicas capitales que no forman parte.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha anunciado que esta semana se celebra una Junta Local de Seguridad en la que podría quedar cerrada esta adhesión, “Estamos trabajando para que así sea”, ha asegurado.

Delegación de Gobierno y Ayuntamiento se han culpado mutuamente durante todo este tiempo del retraso. Pero Chueca ha confirmado que hay un principio de acuerdo.

“Hemos trabajado mucho a nivel técnico y creemos que tenemos un principio de acuerdo, pero que falta poderse ratificar”, ha dicho. El objetivo, ha continuado, es que la Policía Local pueda colaborar, dentro de sus posibilidades, con la Policía Nacional, que es la competente en la lucha contra la violencia de género.

Y otro anuncio más. El esperado centro de atención integral a víctimas de violencia sexual será una realidad antes de Navidad, según ha asegurado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el acto del 25N.

TELÉFONO 900 504 405

El teléfono de atención a víctimas de violencia machista en Aragón es el 900 504 405. Funciona 24 horas, los 365 días del año. No deja rastro en la factura telefónica pero sí hay que eliminarlo del registro de llamadas.

El trabajo, la concienciación y la educación siguen, todos los días del año. Naciones Unidas considera la violencia contra las mujeres la violación de Derechos Humanos más extendida en el mundo.