La XXV edición del Festival de Cine de La Almunia se pospone a mayo de 2021

El comité organizador del Festival de Cine de La Almunia ha coincidido en que la 25 edición de FESCILA se celebre en mayo de 2021, justo un año después de sus fechas originales. Con la programación muy avanzada, la convocatoria de los concursos de cortometrajes y guiones cerrada y mucho trabajo desarrollado ya, la pandemia irrumpió en la labor de la organización, que en abril ya anunciaba que la edición se celebraría en otro momento. Ahora, pasados los meses, ante la situación de incertidumbre que se mantiene y por responsabilidad, se ha desechado la idea de hacer el festival en otoño y se traslada una celebración tan destacada como la vigésimo quinta edición a las fechas habituales de mayo, pero ya en 2021.

Se mantendrán tanto el tema monográfico, “Ellas cuentan”, como el cartel del festival, obra de la diseñadora Laura Pastor. En cuanto a los concursos de cortometrajes y guiones, el año que viene no se abrirá nueva convocatoria y los trabajos recibidos hasta enero de 2020 serán los que formen parte de la Muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar en la 25 edición.

“Lo más complicado ha sido decidir qué hacíamos con los concursos de cortometrajes y guiones, ya que para nosotros los cortometrajistas y guionistas son un pilar fundamental del Fescila”, explica Carmen Pemán, directora del Festival.

Finalmente se ha decidido que sean los 700 trabajos ya recibidos los que compitan, sin abrir otra convocatoria nueva en 2021, ya que “por presupuesto y por programación, nos sería imposible asumir dos convocatorias de concursos en una sola edición”, expone Pemán. En la 26 edición, ya en 2022, se ampliarán las bases para abarcar los trabajos que no se hayan presentado en 2020 y que no podrán concurrir al concurso de 2021 por no abrir convocatoria.

La decisión de aplazar el festival se ha tomado desde el convencimiento de que la de La Almunia no es una cita que se pueda transformar al medio online. “Nuestra idiosincrasia es ser un festival rural, nuestro carácter familiar, cercano y espontáneo se perdería con una edición en streaming. Queremos traer la cultura al medio rural, pero traerla presencialmente”, argumenta Pemán. “Aunque nos parece admirable cómo algunos festivales se están reinventando por esta vía, creemos que en nuestro caso tendríamos que renunciar a nuestra esencia”, explica.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.