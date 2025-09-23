La Virgen del Pilar, siempre con los zaragozanos: hasta en sus sueños

Hasta ahora a la Virgen del Pilar la habíamos visto formar parte de multitud de productos: camisetas, llaveros, figuras... pero nunca antes la habíamos visto descansar con nosotros en nuestra propia casa.

Gracias a la nueva iniciativa de dos empresas aragonesa, ahora la Virgen del Pilar va a acompañar a los zaragozanos hasta en sus sueños. Se trata de el "Colchón del Pilar 2025", un homenaje al descanso y a las raíces aragonesas. Es una edición limitada inspirada en la Virgen del Pilar que une tradición, diseño y tecnología en una propuesta única “made in Aragón” realizada por Colchones Aznar y Colchones Relax.

UN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL PILAR CONVERTIDO EN DESCANSO

El Colchón del Pilar representa la fusión entre innovación en descanso y respeto por la tradición. Se trata de una edición exclusiva de uno de los modelos más emblemáticos de Colchones Relax basada en su modelo Gaviota Oro, uno de los colchones más vendidos y valorados del mercado.

Colchón de la Virgen del Pilar

Esta edición especial incluye un acolchado exclusivo con la figura de la Virgen del Pilar, cuidadosamente trabajado para rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes del patrimonio aragonés.

"Este colchón es un homenaje nacido en Aragón, creado por empresas aragonesas y pensado para el descanso de las familias de nuestra tierra" Colchones Aznar

Este lanzamiento supone la colaboración entre dos empresas aragonesas, con años de historia a sus espaldas. Por un lado, Colchones Relax que fabrica colchones con más de un siglo de experiencia, y por otro lado, Colchones Aznar, una empresa familiar con más de 50 años de presencia en el mercado.

"Este proyecto es mucho más que un colchón: es un símbolo de nuestra tierra y de lo que significa descansar con orgullo aragonés. Queremos que cada persona que lo disfrute sienta la tradición, la innovación y el cariño con el que ha sido creado", apuntan desde Colchones Relax.

El Colchón de la Virgen del Pilar, una creación 100% aragonesa

Aunque el diseño exclusivo del Colchón del Pilar es lo primero que llama la atención, su interior también garantiza un descanso reparador y duradero. El Colchón del Pilar estará disponible exclusivamente en los establecimientos físicos y tienda online de Colchones Aznar. Se trata de una edición limitada, fabricada bajo pedido y disponible solo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar unidades.

Durante todo el mes de octubre, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, el producto estará expuesto en tiendas físicas para que los clientes puedan probarlo personalmente. Una pieza única para quienes buscan más que descanso: una forma de celebrar el orgullo aragonés desde el corazón del hogar.