Los "ancianos" coches de Aragón: Los altos precios impiden a los aragoneses renovar su vehículo

¿Desde hace cuánto tiempo tienes tu coche? Puede que desde hace cinco años, ocho, o quizás diez. Resulta que en Aragón, más de la mitad de los coches que circulan por las carreteras tiene más de 15 años, el 52,4%. En España es el 48,5% el número de coches con más de 15 años. Según el último informe anual elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la edad media del parque de turismos en Aragón alcanza los 15,1 años de antigüedad.

En España, la edad media del parque móvil aumenta progresivamente desde 2008. Entonces se situaba en 8,4 años y ahora, en 2023, ya es de 14,2 años. En 2023 se produjeron en España 2,2 millones de vehículos y tan solo se matricularon 850.000, lo que significa que cada vez hay menos coches nuevos y que los vehículos que tenemos envejecen más y más.

El presidente del Clúster de Automoción de Aragón, Benito Tesier, considera que la antigüedad idónea de un coche para una ciudad moderna se encuentra en torno a los 9-10 años y que la falta de venta de vehículo nuevo tiene la culpa del envejecimiento del parque móvil. Tesier asegura que este envejecimiento trae dos problemas: "El primero es el de la seguridad vial, porque cuanto más viejos son los coches también son más inseguros y, por otro lado, se produce una mayor contaminación, porque las emisiones de estos vehículos antiguos son mucho mayores que las de los coches de combustión modernos o los híbridos y eléctricos".

Precisamente esos vehículos de bajas y cero emisiones tan solo representan el 4% del parque total en Aragón, mientras que los vehículos eléctricos puros apenas representan un 0,3%. Además, en la comunidad hay 829 puntos de recarga disponibles y dos tercios de ellos son de carga lenta, por lo que realmente son muy pocos e ineficientes para aquellos conductores que quieran hacer largas distancias. "El mayor problema que tenemos es que no están teniendo el éxito esperado esos vehículos 100% eléctricos, ya sea por la falta de infraestructura o por la falta de confianza del consumidor", señalaba el presidente del Clúster de Automoción aragonés.

"Nuestras familias están optando por priorizar su disponibilidad económica a otros fines que no son la renovación o la modernización de su coche", explica Benito Tesier. Unas palabras que van en la línea de lo que viven los aragoneses a los que hemos preguntado en COPE, con coches de ocho, quince, veinte o hasta treinta años de antigüedad y que, aunque buscan un nuevo vehículo, no encuentran el momento para comprar uno a buen precio o a los que los híbridos y eléctricos no les generan la suficiente confianza.

Crecen las ventas de turismos de ocasión

Las ventas de turismos de ocasión han crecido en Aragón un 21,5% en julio. En total se han vendido 4.561 unidades, de manera que en lo que va de año se han vendido más de 30.000 vehículos seminuevos en nuestra comunidad. A nivel nacional las ventas de turismos seminuevos han crecido un 9,1% en 2023, lo que supone que en España se venden 1,9 vehículos usados por cada uno nuevo.