Los vecinos y comercios de la zona de San Miguel tratan de recuperar la normalidad tras el reventón de una tubería

En Zaragoza un reventón ha sorprendido el jueves 17 de julio a los vecinos de la calle san Miguel. Todo comenzaba poco después del mediodía. En cuestión de minutos toda la plaza quedo llena de agua. Afectó a varios comercios, aceras e incluso a la iglesia que da nombre a la zona.

Los primeros en reaccionar fueron los propios vecinos y trabajadores de la zona, que trataron de contener el agua mientras esta se colaba en locales y bajos comerciales. El propietario de uno de los negocios afectados, una papelería nos ha contado en COPE como fueron los hechos: " Vimos que una tubería se reventó, bastante fuerte. Al haber un desnivel de carretera no creíamos que el agua pudiera llegar hasta aquí... pero, de repente empezó a llegar como una marea, entraba el agua a borbotones y las alcantarillas no tragaban", Carlos Martín.

Las consecuencias son visibles, hay destrozos, las paredes han quedado resentidas, las baldosas rotas y hay barro por todos lados, afortunadamente solo ha habido perdidas materiales. Ahora queda esperar al perito y evaluar los daños.

Sótano Papelería Plaza San Miguel

La Policía Local acudió al aviso y fue ella quien dio parte de inmediato a los bomberos, que lograron achicar el agua acumulada en sótanos y negocios afectados.

Uno de los momentos más destacados fue la respuesta conjunta del barrio. Comerciantes, feligreses y locales se organizaron con cubos, escobas y fregonas para frenar o al menos apaciguar los daños.

Otra de las historias es la de la dueña de unos de los bares Camila, ella nos cuenta entre lagrimas como lo vivió y el como los vecinos y la iglesia salvaron su local: " Los vecinos me han impresionado. Si no fuera por la iglesia todavía habría agua... ellos con una empresa privada me ayudaron a sacar todo"

Afortunadamente, no hubo heridos. El Ayuntamiento ha confirmado que este tipo de reventones suele producirse por los cambios de temperatura en verano, la variaciones de presión por la bajada de demanda de los domicilios y la antigüedad de la red. El proyecto de la reforma integral del coso y San Miguel contempla también la renovación de las redes del subsuelo. Además confirman que la rotura fue controlada con rapidez por los técnicos y ya se está evaluando el alcance de los desperfectos materiales.

Una vez más, la colaboración ciudadana se convirtió en la mejor respuesta ante una emergencia inesperada.