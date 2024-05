Una secta promueve en Zaragoza la sanación de enfermedades incurables

Alerta en Zaragoza por la presencia de una secta que promueve que las enfermedades incurables se pueden sanar mediante la oración. Tienen previsto dar tres charlas en Zaragoza, la primera de ellas este sábado. El Colegio de Médicos de Zaragoza alerta de que este tipo de mensajes son un problema de salud pública y que es importante no confiar en la pseudociencia.

"Se llaman pseudoterapias, pero en realidad son falsos tratamientos"

La asociación que da las charlas está catalogada como secta por el Gobierno alemán. Hablan de sanación espiritual y lo más peligroso es que afirman que no hace falta un tratamiento médico para afrontar determinadas enfermedades incurables.

El Colegio de Médicos de Zaragoza, en alerta ante las pseudoterapias

"Esto va de la salud de las personas. Nos parece muy respetable la creencia de las personas o sus valores, pero eso no es salud. Lo que no puede ser es el engaño. Una oración puede aportar muchos beneficios anímicos al paciente, pero no se puede pretender que eso sea el tratamiento para una enfermedad", ha asegurado el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado.

"Es un atentando contra la salud pública"

Es una alerta que hace extensible a todo tipo de terapias alternativas. "Se llaman pseudoterapias, pero en realidad son falsos tratamientos. Son el yoga, el reiki... que pueden ser magníficos para nuestro bienestar siempre y cuando estemos hablando de una persona sana. Pero si de verdad tienes un problema de salud y estás enfermo, no puedes confiar tu curación solo y exclusivamente a esto. Es una temeridad. Una barbaridad. Quienes lo promueven y postulan están atentando contra la salud pública", afirman desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

El Colegio de Médicos ya ha alertado a las autoridades sobre el peligro de este tipo de charlas y de mensajes.