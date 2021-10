Una aragonesa finalista de los Premios de la Fundación Corresponsables

Lucía Benavente ha conseguido ser finalista de los prestigiosos premios de la Fundación Corresponsables en la categoría "Comunicación Corresponsable - Al mejor video corporativo o audiovisual". Esta ejeana de 30 años, está actualmente trabajando junto con el equipo de comunicaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en Colombia en la concienciación de la población para mantener limpios los ríos. Concretametne el Río Bogotá. En su cuenca viven cerca de 10 millones de personas, y presenta unos niveles de contiminación muy altos. Lcuía nos contaba que “según los expertos en una escala del 0 a 10, esl río está en 7 u 8 de nivel de contaminación”. Benavente explica que para la grabación del documental tuvieron que ir totalmente protegidos con botas de caucho y cascos para tapar la cara. “Una vez unos militares estaban haciendo una actividad en el río, cayeron al agua y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital” relata Lucía.

Lucía Benavente ha realizado la producción, la reportería y el guion del capítulo audiovisual de 10 minutos de duración que visibiliza la contaminación del Río Bogotá, en la capital de Colombia. El trabajo hace parte de la Serie Web 'Somos Agua' que produce la EAAB, entidad pública en el país latinoamericano.

Para la grabación del documental “hicimos un recorrido desde el nacimiento del río, donde un guarda bosque nos contó la mitología que hay en torno a él” contaba Lucía. Habla también de un punto turistico que es el salto de Tequendama. Allí, dice Benavente “el río está totalmente negro, parece petróleo y huele fatal pero la gente no sabe que eso es la basura que nosotros mismos arrojamos”. Además las industrias suponen un problema grandísimo. “Las alcaldías no ponen sanciones a las empresas que arrojan contamiennates” dice la periodista y por lo tanto no existe concienciación.

FUNDACIÓN CORRESPONSABLES

La Fundación Corresponsables es una organización sin ánimo de lucro conformada por diferentes entidades públicas y privadas de España y de Iberoamérica (México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina). El objetivos del ésta Fundación es promover las buenas prácticas en RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y Sostenibilidad. Con estos galardones se pretende premiar no solo el “qué” se comunica, sino el “cómo” se difunde. Ésta será la XII Edición de los Premios Corresponsables que ha superado el récord de participantes con respecto a años anteriores, con un más 800 postulaciones de España e Iberoamérica.

La Gala de entrega de los Premios seerá el próximo jueves 28 de octubre, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social en Madrid. Allí se anunciará a los ganadores tras la decisión de un tribunal, formado por más de 75 académicos de 11 países.



Síguenos en Facebook y Twitter