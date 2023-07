UAGA sobre las plagas de conejos: "El medio rural no es una selva"

La organización agraria UAGA pide al gobierno más medidas para frenar la superpoblación de conejos en el medio rural. Desde UAGA se han mostrado en COPE decepcionados por el diferente criterio de las administraciones al tratar este problema en el medio urbano y en el rural. Y es que, recordamos, la semana pasada el Ayuntamiento de Zaragoza trasladó a los conejos que se habían asentado en una rotonda junto al Puente de Hierro.

En cambio, dice Javier Fatás de UAGA – COAG, estos animales están causando graves daños a los agricultores sin que nadie haga nada: "Nuestro malestar es por el doble rasero de las administraciones a la hora de tomar medidas en las zonas urbanas y en las rurales. Llevamos años en los que en muchos municipios hay daños en la agricultura, en el medioambiente... En Zaragoza en cuanto hay un problema puntual se toman medidas extraordinarias mientras que en las zonas rurales no se aplican las mismas medidas. Ello lleva al cierre de explotaciones y pérdida de frutales en muchas zonas".



Los conejos están provocando daños en caminos y pérdida de cosechas pero la superpoblación es perjudicial, dicen desde UAGA, incluso para la propia especie porque se producen atropellos y muertes masivas de estos animales. "Hay muchas muertes de conejos en carreteras y vías por la sobrepoblación que hay de estos animales. No puede haber un descontrol en la fauna silvestre como ocurre también con corzos o jabalíes. Esa sobrepoblación no es buena ni para la agricultura ni para la propia fauna que lleva a atropellos masivos o enfermedades que se desarrollan cuando hay muchos animales. Pedimos un control de la fauna silvestre. El medio rural no es una selva que se pueda dejar abandonado", afirma Fatás.

Se calcula que hasta 130 municipios aragoneses están afectados por la superpoblación de conejos.

