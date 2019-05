El TSJA vuelve a reconocer irregularidades de la DGA en el caso del Colegio Ánfora

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón vuelve a reconocer irregularidades por parte de la DGA al denegar, en 2015, la apertura del Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva. Hace unos días, los tribunales ya dieron la razón a los padres y ahora hacen lo propio con la cooperativa de profesores del colegio.

La justicia asegura que el Gobierno de Aragón cometió errores en los procedimientos que llevaron a denegar la apertura del colegio. "La sentencia hace hincapié en que los procedimientos no fueron correctos. Esto deja dos opciones: o no se siguieron las pautas correctas, o hubo una intencionalidad en que el Ánfora no abriese sus puertas. Es importante que el TSJA no dé solo la razón a los padres, sino también a la cooperativa de los profesores del centro", asegura en COPE Erika Martínez, presidenta del consejo rector del Colegio Ánfora.

Desde 2015, el Colegio Ánfora pudo abrir sus puertas gracias a las medidas cautelares, pero ello creó inseguridad a los padres. Muchos no formalizaron la matricula de sus hijos y por tanto, no se llegó a cubrir ni la mitad de las plazas previstas. La cooperativa estudia ahora reclamar daños y perjuicios: "Invertimos un capital en este centro, planteando un proyecto de 4 vías que, por estas malas artes, se redujo a solo una. Os podeis imaginar lo que esto supuso para nuestro proyecto como entidad. Después está también el perjuicio a las familias que libremente querían elegir esta opción educativa para sus hijos".

Ahora, cabe recurso del Gobierno de Aragón. El Colegio Ánfora es un centro concertado con dos vías en educación infantil, y una vía en Primaria y Secundaria. También ofertan plazas de 0 a 3 años y Bachillerato.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza