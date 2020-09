Tauste, próxima localidad aragonesa en poder ser confinada

Una de las localidades más afectadas en estos momentos por la pandemia es Tauste. Allí hay 46 alumnos en cuarentena. Este municipio apunta a ser el próximo en quedar confinado. En las últimas 24 horas han registrado 9 nuevos positivos que se añaden a los 17 de la jornada anterior. Desde este miércoles se ha decretado el cierre de sus instalaciones municipales y este martes la UME ha desinfectado las dos residencias de esta localidad donde se van a habilitar plantas para pacientes asintomáticos.

El alcalde de Tauste ya ha hablado con Sanidad ante un posible confinamiento. "Estamos en manos de Sanidad. La zona de salud de Tauste también comprende otros focos como el que hay en Pradilla. No sé si los numeros dan para confinar o no a la localidad, pero si Sanidad así lo considera, no nos opondremos", nos contaba en COPE el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés.

En el colegio de Tauste hay dos aulas afectadas por casos de COVID. En una ya se ha confirmado el primer positivo y en la otra, se está a la espera de los resultados. Mientras la residencia de ancianos también registra sus primeros contagios al contrario de lo que ocurrió en la primera oleada de la pandemia.

EJEA, CONFINADA UNA SEMANA MÁS

Mientras, la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros seguirá confinada una semana más. Los casos en Ejea descienden esta jornada de 60 a 14. A pesar de ello, la DGA no se confía y ha publicado ya la orden para que el confinamiento continúe una semana más. El presidente Lambán habla de incumplimientos reiterados de la normativa sanitaria y anuncia que esta semana se publicará una orden endureciendo las sanciones.

De momento no se han cerrado aulas en colegios de Ejea como habían pedido los sindicatos de la enseñanza. Un juzgado acaba de respaldar este martes que los colegios allí sigan abiertos.

