"Tarde o temprano todos los vehiculos serán eléctricos"

Los municipios y comarcas aragoneses se unen para impulsar la movilidad eléctrica a través de la instalación de puntos de recarga. Para ello, Red Eléctrica de España ha presentado a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la FAMCP, la Guía de Movilidad Sostenible para las entidades locales.

Ante el reto de la movilidad sostenible, los ayuntamientos se muestran comprometidos para impulsar el uso del vehículo eléctrico en todo el territorio aragonés. Para ello, esta guía les ofrece información y asesoramiento. Tan solo el 1% de los vehículos en España son eléctricos frente a más del 25% de países como Noruega. Algo que se debe impulsar para luchar contra el cambio climático.

"Es la pescadilla que se muerde la cola: no hay puntos de recarga porque no hay coches eléctricos y no hay coches eléctricos porque no hay puntos de recarga. Hay que romper por algún lado. No hay limites, todos debemos tener puntos de recarga eléctrica. Ello puede suponer un atractivo hasta para el pueblo más pequeño. Allí puede parar alguien a comer porque así recarga su vehículo. Tarde o temprano todos los vehículos serán eléctricos. El cambio climatico está aqui y debemos frenarlo entre todos", nos cuenta Antonio Calvo, director de relaciones institucionales de Red Eléctrica de España.

Los vecinos de los municipios aragoneses también se interesan por instalar sus puntos de recarga de vehículos eléctricos a nivel particular. Los precios oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros por lo que las instituciones trabajan en líneas de ayuda. La Federación de Municipios, Comarcas y Provincia ya tiene un convenio con el Gobierno de Aragón para impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza