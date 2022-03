Los Sitios de Zaragoza, primera gran recreación de Europa tras la pandemia

Este fin de semana Zaragoza celebra la quinta edición de de la Recreación de Los Sitios. Se rememoran así los acontecimientos ocurridos en la ciudad en 1808 y 1809 de la mano de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón. Ellos son los encargados de reunir a más de 400 recreadores de 37 asociaciones de toda España e incluso, de Europa.

"Será la primera gran recreación de Europa tras la pandemia y hay muchas ganas. Una recreación en un entorno urbano y con 400 recreadores no es algo habitual, normalmente no pasan de los 80 o 90", nos dice Luis Sorando de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón.

Estos 400 recreadores no estarán solos, vendrán acompañados de sus caballos, cañones y hasta 100 kilos de pólvora: "Sirva como ejemplo que tenemos más de 100 tiendas de campaña, capillas del regimiento, mesas, marmitas, banderas, dormimos en lechos de paja como en el S.XIX... La infraestructura es muy grande".

Los trajes que portarán son además réplicas exactas de los que se vestían a comienzos del siglo XIX, y son muy rigurosos en su calidad: "Es probable que en otras recreaciones se vean trajes que parecen disfraces pero aquí somos muy rigurosos. Pasamos un control de calidad y ha habido al menos, 40 o 50 trajes a los que hemos tenido que decir que no. No podemos permitir que por un grupo pequeño, la recreación pierda calidad"

Con todo ello se construirá un campamento - museo que nos permitirá conocer cómo era la vida en Zaragoza en 1808. "Habrá damas, nobleza, pueblo llano... Todos explicarán su vida, su ropa y lo que hacían. Serán como pequeños escenarios dentro del campamento", afirma Sorando.

¿CÓMO FUERON LOS SITIOS DE ZARAGOZA?

Zaragoza vivió dos Sitios en 1808 y 1809, ambos en el marco de la Guerra de la Independencia. En 1808, la vida de los zaragozanos se vio alterada por un primer asedio de las tropas francesas como nos ha contado en COPE el historiador Daniel Aquillué. "El primer Sitio fue en el verano de 1808 y no se preveía. Zaragoza no era una plaza militar, no tenía un ejército profesional y sin embargo, resistió ante las tropas francesas. A partir de ahí fueron dos meses de intentos de asalto francés y de resistencia zaragozana. El 14 de agosto, los franceses se retiran", analiza Aquillué.

Ello queda recogido en el libro Guerra y Cuchillo. Un título que tiene mucho que ver con la resistencia zaragozana a las tropas francesas. "Ese título es la respuesta de los zaragozanos al general francés Berthier. Las tropas invasoras de Napoléon dominaban buena parte de Zaragoza con el frente de batalla en el Coso. Parecía imposible la resistencia y el general francés dijo a los zaragozanos su famosa frase: 'Paz y capitulación´. Sin embargo, los zaragozanos respondieron 'Guerra y cuchillo´ para plantar cara a los franceses", nos cuenta Aquillué.

La victoria zaragozana en 1808, en el primer Sitio, fue momentánea porque las tropas francesas volvieron a la carga un año después, en el segundo Sitio de 1809: "El segundo Sitio fue entre diciembre de 1808 y febrero de 1809 con un mes de lucha agónica casa por casa, calle por calle y habitación por habitación. Se combatió en los tejados y en el subsuelo, en la guerra de minas. Terminó de forma trágica con la capitulación de los defensores de Zaragoza que salieron entregando las armas por la puerta del Portillo dejando una ciudad devastada".

Entonces, las fuerzas ya estaban tocadas por el conflicto anterior y sobre todo, por las epidemias: "Hubo una epidemia de tifus que fue terrible con 500 muertos diarios. Más de 60.000 personas murieron en Los Sitios entre unos y otros. Más de la mitad del ejército concentrado en Zaragoza para el segundo Sitio estaba enfermo. En diciembre de 1808 eran más de 6.000 soldados con tifus en las camas de los hospitales, pero cuando va a acabar el Sitio se dice que apenas había 3.000 soldados capaces de luchar. Los demás (de unos 30.000 totales) estaban enfermos".

¿QUÉ ACTOS SE RECREAN ESTE FIN DE SEMANA?

Todo ello quedará recreado en los distintos actos de este fin de semana. El sábado por la mañana se recreará cómo el pueblo lleva a Palafox al Palacio Arzobispal, allí saldrá al balcón como lo hizo en 1808. Después habrá un acto solemne en la Plaza del Pilar y por la tarde, se recreará el primer Sitio en el Coso. Ya el domingo se recreará el segundo Sitio en el Palacio de la Aljaferia. No faltará Agustina de Aragón dando su famoso cañonazo y otros personajes, como el Tio Jorge, que estarán acompañando a Palafox.

