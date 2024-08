Sidecars actuará de la mano de Cadena 100 en las Fiestas del Pilar 2024

Ya falta muy poco para las Fiestas del Pilar 2024 y esta mañana se ha conocido un primer adelanto del programa de fiestas. Una parte importante del programa está dedicado a los conciertos que tienen lugar en la capital aragonesa y uno de los principales, que tendrá lugar en el escenario de la Plaza del Pilar, es el del grupo de rock madrileño 'Sidecars', que Cadena 100 traerá a Zaragoza el miércoles 9 de octubre.

Este año, las Fiestas en honor a la Virgen del Pilar tendrán lugar entre el 4 y el 13 de octubre. Durante estos días hay preparados más de 500 actos repartidos por toda la capital aragonesa, en un programa que aún no está cerrado y que se prevé que se culmine el 10 de septiembre, con un presupuesto cercano a los tres millones de euros. Y, precisamente, entre estos actos festivos habrá más de 150 artistas musicales, el mayor número en unas Fiestas del Pilar.

El lema de las Fiestas del Pilar 2024 dice que serán: “Unas Fiestas Gigantes”. Esto se debe a que este año la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza cumple 25 años y el mes pasado fue declarada como Bien de Interés Cultural de Aragón. Por eso, el pregón y algunas actividades de las Fiestas estarán dedicadas a estos personajes tradicionales de nuestra comunidad.

Ayuntamiento de Zaragoza La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza será la protagonista en el desfile del pregón

No obstante, los encargados de inaugurar las fiestas con el pregón no serán los cabezudos, sino dos zaragozanos que probablemente sean quienes más lo han pedido en lo que va de año. Se trata de los cantantes Naiara y Juanjo, concursantes de Operación Triunfo que, como explica la alcaldesa Natalia Chueca, son los mejores embajadores de Zaragoza: "Queremos que sean pregoneros no solamente por sus méritos en cuanto a su talento artístico, sino también por la excelente labor que hicieron como embajadores de las Fiestas del Pilar y la gran promoción que hicieron de Zaragoza".

El pregón estará dedicado a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza. Ellos serán los protagonistas del posterior desfile e irán acompañados por las comparsas de Huesca, Teruel y otras ciudades españolas, así como por gigantes venidos de localidades de Francia, Nicaragua y Bélgica.

novedades del programa de fiestas

Las Fiestas del Pilar 2024 traen varias novedades con respecto a años anteriores. El Ayuntamiento de Zaragoza ha querido tener presente a la Virgen del Pilar y por eso ha organizado un nuevo acto solemne. Será la colocación de la Virgen del Pilar en lo alto de la estructura que albergará la Ofrenda. Este nuevo acto tendrá lugar el día de antes de la Ofrenda de Flores, aunque a lo largo del mes de septiembre se darán más detalles del mismo.

En cuanto a la Ofrenda, se ha vuelto a batir el récord de grupos participantes, ya hay 980 inscritos, 110 más que el pasado año, cuando todavía quedan tres días de plazo. Además, se espera que este año haya menos retrasos, porque el Consistorio ampliará cinco horas más para los participantes individuales. Por lo que se prevé que sea la Ofrenda más larga y multitudinaria de la historia.

otros conciertos

Además del concierto de Sidecars que organiza Cadena 100 el miércoles 9 de octubre, no faltará la música en Zaragoza. Nace el “Viral Light”, una fiesta para jóvenes de entre 14 y 17 años, donde se podrá disfrutar de DJs locales y nacionales, como Fernando Moreno, el remixer de la Potra Salvaje. Y, por supuesto estarán los espacios habituales repartidos por la ciudad. Estos son el de la Plaza del Pilar, la Estación del Norte, la Cúpula Geodésica del barrio de San José, el Jardín de Invierno en el Parque Grande y el escenario de la Fuente de la Hispanidad. A estos se les suma un nuevo espacio para conciertos en Pontoneros.

En total, pasarán por Zaragoza más de 150 artistas musicales, de los que el 73% son aragoneses. Estas son algunas de las novedades del programa para las Fiestas del Pilar 2024, que no estará cerrado hasta el próximo 10 de septiembre.