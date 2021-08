Los vecinos de la zona de Pignatelli, San Pablo y El Gancho viven uno de los peores veranos en delincuencia. La Plataforma de Afectados del Gancho denuncia que el Ayuntamiento de Zaragoza los tiene olvidados y anuncian movilizaciones semanales si no intervienen para cortar esta situación.

Gran parte de esta inseguridad procede de un bloque ocupado, el número 43, donde al caer la noche los ocupas protagonizan altercados y tienen amedrentados a los vecinos. "Duermen por la mañana y se pegan toda la noche en la calle, gritando, alborotando, amenzando a los vecinos.. Si llamas a la policía te chillan 'chivato de mierda, os vamos a rajar'. La Policía Local no acude y la Nacional dice que si es en la calle tiene que venir la Local. Y aquí no viene nadie... Llega un momento en el que no puedes dormir por la noche y sales con miedo a la calle porque estás amenazado”, ha explicado el portavoz de la plataforma, Óscar Villanueva.

Desde la plataforma aseguran que había compromiso por parte del Ayuntamiento de cerrar este edificio del número 43, propiedad de la Sareb, junto a otro más en el número 77. Advierten, además, de que hay 102 edificios con infraviviendas, y recuerdan que dos ya se han colapsado este año y dentro vivían personas.

En cuanto a la degradación de todo el entorno no entienden el plan de regeneración que ha planteado el Consistorio porque excluye el “triángulo olvidado”. Según ha dicho Villanueva, el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, quiere con su plan “mejorar el entorno para que el corazón funcione. Pero si el corazón no funciona, el cuerpo humano no funciona. Si la regeneración que da el Ayuntamiento es conceder una licencia para otro 'puticlub '(whiskeria) en la calle Miguel de Ara, que ya estaba cerrado, que a mi me paguen el piso que nos vamos todos de aquí”, ha señalado.

Por otro lado, está el asunto de las cámaras de videovigilancia. Se anunciaron 4 en Cerezo con San Pablo, San Blas y Boggiero y la esquina de las Armas con Aguadores. Aseguran que a día de hoy no se ha hecho la petición formal para que la Delegación de Gobierno de visto el bueno.

INTENTO DE ROBO TREPANDO UNA FACHADA

El último sobresalto lo vivieron los vecinos el pasado viernes, cuando tres personas intentaban acceder a varias viviendas de la calle Boggiero. Uno de ellos trepaba por la fachada mientras los otros dos vigilaban. Todo a plena luz del día, a las 21.00h.

Fue un vecino el que alertó a la policía llamando al 091. Varias viviendas habían sido forzadas, pero no lograron robar nada. Según nos han explicado desde la Plataforma de Afectados del Gancho es la tercera vez que los delincuentes intentan entrar. “Los vecinos estamos pendientes, pero no podemos hacer de policías. Esto se va acumulando y en la zona de Pignatelli estamos ante un verano como el de 2018, que fue insufrible para los vecinos”, ha añadido Villanueva.

Síguenos también en Twitter y Facebook