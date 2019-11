La Audiencia provincial de Zaragoza ha condenado a 5 años de prisión a Rodrigo Lanza como responsable del homicidio imprudente de Víctor Laínez, en el llamado "crimen de los tirantes de la bandera española" cometido en un bar de Zaragoza, la madrugada del 8 de diciembre de 2017.

En su sentencia, el magistrado se ajusta al veredicto emitido por el jurado que enjuició el caso y condena a Lanza por un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio imprudente, con una atenuante de arrebato y una agravante de actuación por motivos ideológicos. El magistrado ha impuesto también al condenado una indemnización de 200.000 euros que deberá abonar a los familiares de la víctima y de 5.620 euros para el Servicio Aragonés de Salud por los gastos generados.

El antisistema saldrá de la cárcel en junio de 2020, ya que dentro de unos días cumplirá dos años en prisión provisional por la muerte de Víctor Laínez. El juez ha decidido que pueda salir del centro penitenciario de Zuera en junio de 2020, que es cuando se cumplirá la mitad de la pena impuesta.

Recordamos que el jurado popular declaro culpable a Rodrigo Lanza de un delito de lesiones y otro de homicidio imprudente, pero no de asesinato, como pedían la Físcalía y las acusaciones particular y privada. Aunque quedó probado que el acusado atacó y golpeó en la cabeza a la víctima cuando estaba de espaldas, según el jurado, la causa de la muerte de Laínez no fue la agresión sino el golpe que se dio en la cabeza al caer al suelo.

Síguenos también en Twitter en @CopeZaragoza