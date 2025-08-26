Regresan los bomberos aragoneses que colaboraron en la lucha contra el fuego en Castilla y León: “Pa días tienen allí jaleo”

Raúl Solana es el jefe de la brigada de bomberos aragoneses desplazados a León.

Según ha explicado el jefe de la brigada de bomberos aragoneses desplazada para ayudar en la extinción de los incendios de la provincia de León, Raúl Solana, el trabajo "ha sido muy físico, muy duro. Había malos accesos, los caminos estaban regulín, había que ascender rápido porque había mucho fuego en las crestas e ir a pie, pero bueno, es lo que toca".

"Tienes que sacar lo que tienes cuando estás ahí arriba y ya estamos acostumbrados. Se necesita esfuerzo físico", ha declarado Solana. "Estamos más o menos acostumbrados nosotros, pero hay unas pendientes muy grandes, unas laderas empinadas en las que coge mucha potencia el fuego, y es que hay mucha zona de monte continuo y, claro, se ha hecho grande aquello".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar INFOAR Imagen de los bomberos aragoneses que se han desplazado hasta Castilla y León.

En la última semana han estado trabajando una cuadrilla de la zona de Calatayud, la helitransportada de Calamocha; dos autobombas, una de Sabiñanigo y otra de Cetina, y varios Agentes de Protección de la Naturaleza.

"Tienes que sacar lo que tienes cuando estás ahí arriba y ya estamos acostumbrados" Raúl Solana Jefe de la brigada de bomberos aragoneses

INFOAR Imagen de los bomberos aragoneses que se han desplazado hasta Castilla y León.

Hasta las zonas afectadas, se desplazaron con desbrozadoras y motosierras para picar la línea de defensa. "Se trataba de separar lo quemado de lo no quemado, haciendo una franja de tierra, picar la tierra, para que no se corra el fuego a lo que no se quiere que se queme. Eso, se hace primero con motosierra para cortar el material más grueso, luego pasamos la desbrozadora y después picamos con la herramienta manual".

INFOAR Imagen de los bomberos aragoneses que se han desplazado hasta Castilla y León.

Según ha explicado Solana, el operativo ha tenido ocasión de estar con vecinos de la zona, que les han tratado "bastante bien y están muy agradecidos" por su trabajo. "Nos han despedido allí, querían que nos quedáramos más días, pero no puede ser tanto porque no lo aguanta el cuerpo, pero hemos estado bien".

INFOAR Imagen de los bomberos aragoneses que se han desplazado hasta Castilla y León.

Asegura que no han pasado miedo porque primero se evalúa cómo está la situación y siempre se evita el posible riesgo y las situaciones comprometidas, "no las he tenido, por suerte".

"Nos han despedido allí, querían que nos quedáramos más días, pero no puede ser" Raúl Solana Jefe de la brigada de bomberos aragoneses

Según Solana, todavía mucho trabajo por hacer allí. Su impresión es que "eso no se apaña en pocos días" y ha añadido el handicap de que estaban a unos 1.800 metros de altitud y a esa altura "hay muchos aires variables que reaviva a puntos calientes. Pero, pa' días, pa' días tienen allí jaleo".

INFOAR Imagen de los bomberos aragoneses que se han desplazado hasta Castilla y León.

EN ARAGON ESTE VERANO HAN ARDIDO 310 HECTÁREAS

Este verano en Aragón se han quemado sólo 310 hectáreas de masa forestal, "que es muy poco" frente a las 1.500 del año pasado ha comentado el director gerente de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental SARGA, Jorge Escario, quien ha confiado en que la situación "siga igual" y más tras regresar de la participación en el operativo del Gobierno de Aragón para ayudar a sofocar las llamas de los incendios forestales de Castilla y León, que "lo está pasando muy mal". "Es verdad que nuestra situación, y esperemos que siga así, es envidiable y esperemos que la situación siga igual" ha asegurado.

Según ha explicado Escario, Aragón ha participado en las labores de extinción de los incendios declarados en las comunidades de Castilla y León y Valencia.