La reforma del Parque Tío Jorge: uno de los grandes anuncios en el Debate del Estado de la Ciudad

Se celebra en el Ayuntamiento el Debate del Estado de la Ciudad. Un debate en el que se hace balance de lo hecho en este primer año de legislatura y se hacen anuncios de cara a futuro. Como es habitual, el debate ha comenzado en la mañana de este jueves conel discurso de la alcaldesa Natalia Chueca. Es su primer debate como alcaldesa y sin duda, su primer año de gobierno, viene marcado por un hito: la reforma de La Romareda. Una reforma que ya ha echado a andar y que estará inaugurada a finales de 2027 con una inversión de 151 millones de euros.



Pero La Romareda no es el único gran proyecto que se va a realizar en Zaragoza proximamente. Chueca ha realizado muchos anuncios como, por ejemplo,la rehabilitacion de la fábrica de Giesa que llevara el nombre de Distrito 7 para convertirse en una gran instalación de produccion audivosual y videojuegos.

Nuevo proyecto Distrito 7 en la antigua fábrica de Giesa

Ademas, en 2025 habrá un asistente virtual creado con IA que atendera a zaragozanos en diferentes puntos de la ciudad.

PROPUESTAS DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

En el debateha ha habido importantes anuncios importantes por parte de la alcaldesa en materia de movilidad, zonas verdes o infraestructuras. En materia de transporte público, Zaragoza contará con una nueva línea circular de bus a finales de este año. Conectará 8 distritos como el Actur, San José o el Centro con 134.000 viajeros al día.

También en enero llegará el nuevo servicio BIZI con un total de 2.500 bicicletas y también irán llegando 40 nuevos buses eléctricos más. En 2025 un tercio de la flota será cero emisiones y se llegará al 100% en 2030.

Además, habrá reformas importantes como la esperada remodelación del Parque Tío Jorge por valor de 6 millones de euros. Las obras empezarán en 2025. También el año que viene se comenzará a construir un gran centro deportivo en el Distrito Sur con balneario y spa, todo ello por valor de 18 millones de euros.

Tendremos hasta 16 nuevos parques infantiles y tras las Fiestas del Pilar de este año iremos viendo los avances en la reforma del entorno del rio Huerva.

Remodelación de las riberas del Huerva

Se reformará parte de la Avenida San José y la calle Pedro Cerbuna en Universidad. Proximamente también se va a adjudicar el proyecto para convertir el antiguo Portillo en una gran zona verde.

Chueca también ha anunciado un protocolo antiokupación, un centro de investigación antiincendios, un nuevo contrato récord de más de 30 millones para el servicio de ayuda a domicilio o dos proyectos culturales y turísticos: Zaragoza sera sede de la Capital Mundial de la Garnacha y celebrará en febrero el Festival Internacional de la Luz. Se trata un movimiento artístico mundial que convierte a las capitales en museos de iluminación, y que llegará a Zaragoza el próximo febrero de 2025.

Esta cita internacional transformará con tecnología y luz las calles y monumentos zaragozanos y atraparán a ciudadanos y visitantes en una experiencia 100% inmersiva

LAS REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

Las reacciones de los grupos municipales han tenido como telón de fondo la polémica nacional que hay entre VOX y PP. La formacion de Santiago Abascal amenaza con retirar su apoyo al PP si acepta el reparto de migrantes propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, el PP gobierna en solitario pero con el apoyo de VOX para sacar adelante muchas propuestas. ¿Se podría poner en peligro ese apoyo? Julio Calvo, de VOX, asegura que quiere mantener las buenas relaciones con el PP en el Consistorio zaragozano.

VOX por cierto ha reclamado su papel en muchas de las iniciativas destacadas por Chueca, entre ellas, la rebaja de algunos impuestos o las camaras de seguridad instaladas en algunas calles de la ciudad. En este sentido, VOX pide al equipo de gobierno que siga impulsando la seguridad. Mejorar el aparcamiento en la ciudad es otra de las reclamaciones de VOX.

Por parte de Zaragoza en Común niegan que Chueca gobierne para toda la ciudad y afirman que no esta abierta al diálogo. ZEC considera que Chueca vive en su metaverso del privilegio. Y que por ello, no conoce las necesidades en la ciudad en por ejemplo, el transporte publico. Critican que no haya presentado una verdadera reordenación de las líneas de bus y sus tiempos de espera.