En Red SOS Refugiados recoge alimentos, productos infantiles y de higiene en Zaragoza para Grecia

El conflicto en Siria y otros países en guerra ya no es noticia. Pero miles de personas siguen viviendo en la calle, lejos de su hogar. El grupo de Ayuda a Refugiados en Zaragoza organiza la cuarta recogida de alimentos para En Red SOS Refugiados en Grecia, una entidad de origen español que atiende diariamente a más de 700 personas en Atenas y a más de 2.500 en toda Grecia.

Se necesitan alimentos no perecederos como leche en polvo, conservas, legumbres, atún y sardinas en lata, arroz, azúcar, café, te y aceite (muy importante). Pero también productos infantiles como leche de bebé y pañales; y productos de higiene, como cuchillas de afeitar, jabón para lavadora o friegasuelos. “A veces te centras en la comida y, aunque está muy bien llevar lentejas y garbanzos, no debemos olvidar que la gente también se tiene que asear”, nos recuerda Nadia Hamam, voluntaria del Grupo de Ayuda de Zaragoza.

El sábado por la mañana, puedes llevar tu donación al Guardatodo ubicado en el Polígono Cogullada, en la Calle Benjamin Franklin, 34. Previamente, hasta el viernes, hay puntos de recogida habilitados en todos los barrios de la ciudad (están detallados en las imágenes que acompañan esta noticia). Posteriormente Seur, entidad que colabora con SOS facilitando el transporte, gracias a conductores voluntarios que lo realizan, llevará los palets al puerto de Valencia desde donde saldrán en un barco hacia Atenas.

La Asociación asegura que la situación en Grecia y otros países de tránsito está empeorando. “Las personas refugiadas no sólo no son ayudadas sino que muchas son empujadas a la calle, sin vida y sin esperanza. Igual que lo fueron en su tierra, vuelven a ser despreciadas y maltratadas por quienes deberían darles refugio”, señalan. Hamam explica que la ayuda que se da desde En Red Sos Refugiados es integral: “El problema no es solo comer o poderte duchar, son personas que llevan estancadas mucho tiempo y necesitan ocupar su cabeza, por eso se les da alimento pero también se les proporciona ocio saludable o actividades para niños pequeños”.

