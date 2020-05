Dos zaragozanos triunfan en Instagram con "QuedARTE en casa"

La Maja Vestida o la Desnuda de Goya, la Mujer en la Ventana de Dalí o La Noche Estrellada de Van Gogh. Seguro que no han tardado en venirte a la mente las imágenes de estos cuadros pero, ¿serías capaz de recrearlos tú mismo? Es lo que han impulsado dos zaragozanos a través de su página de Instagram: QuedARTE en casa.

La pandemia del coronavirus nos ha impedido poder visitar museos para disfrutar del arte. Así que, ¿por qué no trasladamos ese arte al interior de nuestras casas? Y no solo eso, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? Con esa idea nació la página de Instagram: QuedARTE en casa. Sus seguidores se visten como los protagonistas de los cuadros más famosos de la historia del arte, acondicionan su casa a modo de escenario y dan a conocer sus recreaciones a través de las redes sociales. Entre todas las obras, "La Joven de la Perla" está siendo una de las más recreadas.

Recreación de "La Joven de la Perla". FOTO: instagram.com/qued.arte.encasa

Sus impulsores son dos zaragozanos: Ana Infante y Alberto Brosed. El mismo nos cuenta en COPE cómo surgió esta idea: "Lo hacíamos como entretenimiento nosotros mismos, pasándonos nuestros covers el uno a otro. Vimos plataformas internacionales que lo hacían y pensamos en crear un Instagram. Empezamos subiendo nuestras propias creaciones y en pocos días, subió muchísimo. En apenas 3 días alcanzamos los 500 seguidores".

Recreación de "La Gioconda". FOTO: instagram.com/qued.arte.encasa

Las obras de arte más imitadas en redes sociales

Imitar conocidas obras de arte se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales durante el confinamiento. "Hay copias muy trabajadas. hay personas que han hecho más de 15 recreaciones de obras. Casi todas las publicaciones son buenas y el 25% diría que son muy buenas", nos dice Alberto en COPE.

Recreación de "Saturno devorando a su hijo" de Goya. FOTO: instagram.com/qued.arte.encasa

Toallas, manteles, maletas, paraguas, frutas y hasta muñecos de Lego. Cualquier objeto que tengamos en casa nos puede servir para imitar las obras de arte de los pintores más famosos de la historia. Por ejemplo, un paraguas y un platano se convierten en los protagonistas de “El quitasol” de Goya, una barra de pan también sirve para recrear la obra del pintor aragonés “Saturno devorando a su hijo” o con unos peluches y nuestra mascota podemos meternos en el interior de “La creación de Adán” de Miguel Ángel o “La Ultima Cena” de Da Vinci.

Recreación de "El Quitasol" de Goya. FOTO: instagram.com/qued.arte.encasa

Para los más expertos, un poco de Photoshop también nos sirve para ser los protagonistas de cuadros tan conocidos como El Grito de Munch. Los autoretratos son otra de las sensaciones en las redes con Van Gogh y Dalí como los más imitados. Pero si hay una artista que está siendo imitada en redes esa es Frida.

Recreación de un autoretrato de Frida. FOTO: instagram.com/qued.arte.encasa

De esta forma se acerca el arte a través de las redes sociales sobre todo a los más jóvenes. Con el éxito de esta iniciativa ya han surgido incluso, centros educativos que lo proponen como actividad para despertar en sus alumnos el interés por las obras pictóricas.

Recreación de un "El Hijo del Hombre" de Magritte. FOTO: instagram.com/qued.arte.encasa

Esta iniciativa no tardó en salir de Zaragoza para extenderse no solo por España, sino llegar rápidamente a EEUU y LatinoAmerica desde donde llegan muchas recreaciones. Cuenta casi con 2.000 seguidores y más de 500 obras imitadas. Si quieres ver mejor estas obras puedes hacerlo en la cuenta de Instagram “QueARTE en casa”.

