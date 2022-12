¿Qué vehículos podrían dejar de circular por el centro de Zaragoza en 2023?

aragoza será una de las ciudades que tenga que sumarse a las restricciones de acceso de vehículos contaminantes al centro de la ciudad una vez que el ejecutivo central aprueba la Ley de Movilidad Sostenible que está previsto que llegue proximamente al Congreso y entre en vigor a comienzos de 2023. La normativa deberá aplicarse en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

El gran ejemplo de lo que podría suceder en Zaragoza es Madrid donde en los últimos años ha habido diversas polémicas y cambios de críterio en cuanto a su ZBE, o lo que es lo mismo "Zona de Bajas Emisiones", a través de los proyectos Madrid Central o Madrid 360. Barcelona también cuenta ya con áreas ZBE delimitadas. Es en estas zonas a las que no pueden acceder los vehículos más contaminantes pero, ¿cómo saber si tu coche es lo suficiente ecológico como para entrar en las áreas de bajas emisiones?

CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS SEGÚN SU CONTAMINACIÓN

- Vehículos 0 Emisiones: Los conductores de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables con una autonomía eléctrica de al menos 40 kilómetros son los únicos que no se verán afectados por la entrada en vigor de esta nueva normativa. Ambos son considerados como "Vehículos 0 emisiones" y podrán seguir circulando por cualquier zona de la ciudad. También podrán aparcar gratuitamente en las zonas de bajas emisiones. Como beneficio adicional, podrán circular por los carriles BUS-VAO.

- Vehículos ECO: Muy similares son los beneficios de los "Vehículos ECO". Son los híbridos con una autonomía eléctrica de menos de 40 kilómetros, los microhíbridos o los que funcionan con gas natural o gas licuado. Podrán circular por cualquier zona de la ciudad, aunque no tendrán permitido usar los carriles BUS-VAO ni aparcar gratuitamente en las zonas de bajas emisiones.

- Vehículos Tipo C: Las restricciones comienzan a partir de los vehículos considerados de tipo C. Si tienes un coche relativamente nuevo es probablemente que te encuentres en esta categoría. Son los vehículos diésel matriculados desde septiembre de 2015 y los gasolina desde enero de 2006. También forman parte de esta categoría los vehículos pesados o de más de 8 plazas tanto gasolina como diesel matriculados desde 2014. Pueden acceder a las ZBE, pero no aparcar en la calle dentro de estas zonas. Sí pueden estacionar en parking dentro de la ZBE.

- Vehículos Tipo B: También son muy comunes los vehículos tipo B. Son los diésel desde 2006 y los gasolina matriculados desde 2001. Si tienes un vehículos pesado o de más de 8 plazas, este será Tipo B si es gasolina o diésel matriculado desde 2005. Podrán circular por las zonas de bajas emisiones, pero tendrán más restricciones a la hora de aparcar. No podrán hacerlo en las ZBE (al no ser que sea en un parking) y además, si aparcan en otras áreas de estacionamiento regulado fuera de las ZBE deberán pagar un 20% más. Dentro de unos años, estos vehículos serán los próximos en tener la restricción de circulación dentro de las zonas de bajas emisiones.

- Vehículos sin etiqueta o Tipo A: Por último, quienes más dificultades van a tener para circular a partir de la entrada en vigor de esta normativa serán los ciudadanos con vehículos más antiguos, es decir, los de gasolina anteriores a 2001 o los diésel matriculados antes de 2006. Tendrán prohibido entrar en las zonas de bajas emisiones. Estos vehículos no pueden tener etiqueta o si colocan alguna, llevará el distintivo A que los reconocerá como vehículos contaminantes.

LA ZONA DE BAJA EMISIONES EN ZARAGOZA

Y para estos vehículos, ¿cuál sería la zona de bajas emisiones en Zaragoza a la que tendrían prohibido entrar? No hay nada oficial pero la propuesta inicial contemplaría la zona del Casco Histórico (el Tubo, San Pablo o La Magdalena) y parte del Distrito Centro. La zona de bajas emisiones comprendería un área que iría desde Paseo Echegaray con el Puente de Hierro hasta poco antes de llegar a la Plaza Europa. Desde ahí, se extendería hasta Conde Aranda, seguiría por César Augusto hasta el Paseo Pamplona, bajaría por Independencia para tomar el Coso en dirección a la Plaza San Miguel y desde ahí bajaría por la Calle Asalto y Alonso V. De esta forma, se prohibiría circular a los vehículos más contaminantes por las citadas calles y las que quedan dentro de este área como pueden ser San Vicente de Paul, la calle Mayor o Predicadores.

Zaragoza, y según la propia consejera de servicios públicos, Natalia Chueca, está pendiente en estos momentos de los movimientos que haga el ejecutivo central para, una vez aprobada la Ley de Movilidad Sostenible, saber exactamente todos los puntos de la normativa y poder comenzar a trabajar. Todo hace indicar que la entrada en vigor de esta nueva normativa se retrasará más de lo previsto en Zaragoza y además, eliminar la zona de baja de emisiones es una de las líneas rojas que está marcando VOX al gobierno municipal de PP - CS para aprobar los presupuestos de 2023.

Las restricciones solo se aplican en coches, no en camiones, furgonetas o motos. Y en los coches hay alguna excepción. Pueden acceder a las ZBE los turismos de personas con movilidad reducida que tengan acreditada dicha condiciones, los vehículos de emergencia o los considerados "históricos" siempre que cumplan el reglamento que regula este tipo de vehículos.

El uso de las pegatinas en tu vehículo es obligatoria para acceder a las zonas de bajas emisiones. No basta con que tu vehículo cumpla las condiciones de poder entrar a las ZBE, sino que dicha condición debe estar acreditada con el uso de la pegatina correspondiente. Se pueden adquirir en Correos a un precio de 5 euros y deben pegarse en la parte baja del cristal delantero, en el lado del copiloto.

