¿Qué le piden los niños aragoneses a los Reyes Magos?

La noche más mágica del año está a punto de llegar. Sus Majestades, Los Reyes de Oriente, están preparados para repartir ilusión a todos los niños y niñas de Zaragoza porque, según nos han dicho, se han portado, en general, bastante bien.

En las calles de la capital aragonesa, está todo listo para recibir a la comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero los auténticos protagonistas de este 5 de enero son los más pequeños, que tienen ya sus abrigos y gorros preparados para asistir a la cabalgata. Será el preludio de una noche muy especial que todos ellos confían en que pase rápido para poder abrir cuántos antes sus regalos.

Las cartas están enviadas y los Reyes Magos las han recibido y clasificado para tener todo listo. Los camellos reales también están preparados y dispuestos a llevar la carga de ilusión a todos los hogares.

¿Pero qué han pedido los niños aragoneses? Entre sus deseos hay un poco de todo. "He pedido una bicicleta y un bebé porque me he portado muy bien", ha dicho la pequeña Ariadna, de 3 años. Carla, de 6 años, tiene también claro lo que quiere: "Un Lego de Mirabel, un peluche de Stich, la almohada grande de Pikachu, un muñeco de Baby Yoda y mucha salud para todos".

En COPE hemos escuchado también a Julia, que en breve cumplirá 7 años y que ha recordado a todos los oyentes que no deben olvidarse de poner "galletitas, zanahorias, agua y leche" para que tanto los Reyes Magos como los camellos puedan reponer fuerzas en una noche de trabajo que se prevé larga, aunque la magia, sin duda, hará más fácil la tarea. Julia les ha pedido "un juego de magia de pociones, uno de operación y cosas de Stich".

Pero no todos los niños han echado su carta. Daniel y Laura son hermanos, tienen 3 y 6 años y prefieren dejarse sorprender. "Lo que me traigan", es su respuesta cuando les preguntamos por lo que le han pedido a los Reyes. Emma, por el contrario, opta por dejar claro sus deseos: "Un patiene de dos ruedas y un disfraz de Elsa".

Bruno, por su parte, espera con ilusión "un Playmobil y un parque de atracciones con muñecos". Mientras, Irene ha elegido un regalo para toda la familia: el bono del parque de atracciones para poder ir con su papá y su mamá, el pony Canela y un Furby".

A todos ellos, y al resto de oyentes de COPE, os deseamos una feliz noche de Reyes. Y que vuestros deseos se hagan realidad.

