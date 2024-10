Psoriasis, una enfermedad mucho más allá de la piel

Erupciones en la piel, descamación similar a la caspa, picor o escozor. Son algunos de los síntomas de la psoriasis. Una enfermedad de la piel que no tiene cura y de la que tampoco están claras sus causas. Este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad.

No se sabe qué causa la psoriasis pero sí sabemos que es una respuesta errónea del cuerpo ante lo que nuestro sistema inmune considera una amenaza. "El sistema inmune, no sabemos por qué, realiza una respuesta a un agresión que él entiende que existe pero que verdaderamente no está ahí. Todos nosotros fabricamos piel. Vamos cambiando nuestra piel, pero el paciente con psoriasis fabrica más piel que la asumible por su cuerpo. Por eso se le acumula en algunas zonas y se producen descamaciones, erupciones...", nos explica en COPE, el director de la asociación Acción Psoriasis, Santiago Alfonso.

Las afecciones que causa la psoriasis van más allá de la piel. Muchos de los pacientes terminan teniendo problemas sociales y psicológicos porque esta enfermedad limita su día a día. Se sienten señalados por quienes no conocen esta patología. De ahí, la importancia del apoyo familiar.

"El paciente con psoriasis sufre rechazo y estigma, la familia debe reconfortarle. Yo soy hijo de paciente. Mi padre tenia psoriasis y he vivido sus problemas de cerca. Él era comercial y debido a su psoriasis siempre tenía descamación capilar que le caía a la zona de los hombros. Muchos clientes se lo comentaban, dando un aspecto desaliñado que en realidad no era tal. Hay muchos pacientes que ante esta situación, y por vergüenza a dar explicaciones, van limitando su vida social y se encierran en ellos mismo para evitar miradas indiscretas de otras personas", nos cuenta Alfonso en COPE.

Aunque no tiene cura, los tratamientos sí disminuyen bastante la incidencia de la psoriasis. Hay desde pastillas o cremas hasta tratamientos biológicos.