Se prorroga el confinamiento perimetral de Aragón

Aragón seguirá confinada perimetralmente hasta nueva orden. Así lo ha anunciado el presidente de Aragón, Javier Lambán. Tras las restricciones de Semana Santa, el ejecutivo aragonés ha decidido continuar con algunas de estas medidas debido al aumento en la incidencia de casos que se ha producido en la comunidad aragonesa en las últimas jornadas. No se ha aclarado todavía la fecha de duración de esta nueva prórroga.

Aragón lleva dos jornadas consecutivas por encima de los 300 positivos diarios, siendo especialmente preocupante la incidencia en zonas como Calatayud, Ejea o Fraga. Zaragoza capital también ha visto como han aumentado sus contagios en los últimos días. Sin embargo, ninguna de estas zonas supera a Tarazona. La ciudad turiasonense es la única de Aragón que actualmente está confinada perimetralmente y en un nivel 3 de alerta agravada con cierre de comercio no esencial a las 20:00 horas, 30% de aforo en el interior de los bares y 50% en terrazas.

"Estamos en el inicio de una ola que no sabemos qué alcance tendrá, aunque esperamos que no sea como las anteriores. La vacunación avanza bien a pesar de las alteraciones del ritmo normal de la campaña, pero el 80% de los mayores ya están vacunados. A pesar de ello, se aprecia un repunte de los datos y Sanidad está valorando día a día la situación. Este viernes al menos, el confinamiento autónomico sí se prorrogará", ha dicho Lambán.

El ejecutivo autonómico irá evaluando los contagios de los próximos días de cara a poder tomar decisiones de este tipo también en otros territorios. De momento, lo que ya es seguro es que se prolongará el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma. Así, se seguirá sin poder entrar o salir de Aragón sin causa justificada como ir al médico, a trabajar, regresar al lugar de residencia o cuidar a una personas dependiente.

Está por ver si el decreto que se publique este viernes en el BOA con el confinamiento perimetral de la comunidad incluye también la prorroga de otras restricciones como la prohibición de no poder reunirse en espacios privados entre no convivientes, el cierre de la actividad no esencial a las 22:00 horas o la limitación del aforo en el interior de la hostelería al 30%.

