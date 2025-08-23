Esta es la programación del Festival Vive Latino 2025 en Zaragoza: Todos los escenarios y horarios de los conciertos
La organización del festival ya ha hecho públicos los horarios de cada uno de los conciertos de los artistas y grupos. Este año es el cuarto consecutivo que este evento se celebra en el recinto de la Expo
Ya conocemos los horarios de cada uno de los conciertos que integran el cartel del Festival Vive Latino que por cuarto año consecutivo vuelve a tener como escenario el recinto de la Expo de Zaragoza. Será el 5 y 6 de septiembre. Dos días cargados de música y diversión con un cartel muy variado y atractivo, que incluye artistas y bandas tanto españolas como llegadas de otros países.
Los miles de asistentes que un año más reunirá este festival en Zaragoza, ya pueden organizarse esos días, sabiendo los horarios y escenarios donde tocarán cada uno de los cantantes y grupos que este año tocarán en la capital aragonesa. En 2024 este festival logró congregar a 38.000 personas y, según los datos facilitados por la organización, generó un impacto económico de 6,5 millones de euros.
Los abonos y las entradas se pueden adquirir la página web oficial del festival y en la plataforma Ticketmaster. El abono para los dos días cuesta 130 euros más gastos de gestión. Las entradas individuales para cada día valen 80 euros.
VIERNES: CONCIERTOS EN EL ESCENARIO AMBAR
17.00-17.40 Puño Dragón
18.25-19.15 Alcalá Norte
20.05-21.10 Los Secretos
22.15-23.35 Coque Malla
0.40-2.00 Love of Lesbian
VIERNES: CONCIERTOS DEL ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN
17.40-18.25 Cuarteto de Nos
19.15-20.05 Sinova
21.10-22.10 G-5
23.40-0.40 Los Ángeles Azules
2.00-3.00 Alizzz
VIERNES: CONCIERTO DEL ESCENARIO ESCENA VL
17.15-17.55 Total Noventa
18.30-19.20 Johnny Garso
19.55-20.45 La Gusana Ciega
21.20-22.10 José Madero
22.45-23.35 Monsieur Periné
0.10-1.00 Cala Vento
1.35-2.25 El Momo
SÁBADO: CONCIERTOS DEL ESCENARIO ÁMBAR
17.00-17.40 María José Llergo
18.25-19.15 Zahara
20.05-21.05 Fangoria
22.15-23.45 Kase O
0.50-2.00 Molotov
SÁBADO: CONCIERTOS DEL ESCENARIO CAJA RURAL
17.40-18.25 Los Punsetes
19.15-20.15 Maldita Vecindad
21.10-22-10 Iván Ferreiro
23.50-0.50 León Benavente
2.00-3.05 Macaco
SÁBADO: CONCIERTOS DEL ESCENARIO ESCENA VL
17.15-17.55 Señoras y Bedeles
18.30-19.20 Conociendo Rusia
19.55-20.45 La Estrella Azul Live
21.20-22.10 Depresión Sonora
22.45-23.35 Las Novias
0.10-1.00 Modelo
1.50-2.40 Son Rompe Pera