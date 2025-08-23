Esta es la programación del Festival Vive Latino 2025 en Zaragoza: Todos los escenarios y horarios de los conciertos

Ya conocemos los horarios de cada uno de los conciertos que integran el cartel del Festival Vive Latino que por cuarto año consecutivo vuelve a tener como escenario el recinto de la Expo de Zaragoza. Será el 5 y 6 de septiembre. Dos días cargados de música y diversión con un cartel muy variado y atractivo, que incluye artistas y bandas tanto españolas como llegadas de otros países.

Los miles de asistentes que un año más reunirá este festival en Zaragoza, ya pueden organizarse esos días, sabiendo los horarios y escenarios donde tocarán cada uno de los cantantes y grupos que este año tocarán en la capital aragonesa. En 2024 este festival logró congregar a 38.000 personas y, según los datos facilitados por la organización, generó un impacto económico de 6,5 millones de euros.

Los abonos y las entradas se pueden adquirir la página web oficial del festival y en la plataforma Ticketmaster. El abono para los dos días cuesta 130 euros más gastos de gestión. Las entradas individuales para cada día valen 80 euros.

VIERNES: CONCIERTOS EN EL ESCENARIO AMBAR

17.00-17.40 Puño Dragón

18.25-19.15 Alcalá Norte

20.05-21.10 Los Secretos

22.15-23.35 Coque Malla

0.40-2.00 Love of Lesbian

VIERNES: CONCIERTOS DEL ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN

17.40-18.25 Cuarteto de Nos

19.15-20.05 Sinova

21.10-22.10 G-5

23.40-0.40 Los Ángeles Azules

2.00-3.00 Alizzz

VIERNES: CONCIERTO DEL ESCENARIO ESCENA VL

17.15-17.55 Total Noventa

18.30-19.20 Johnny Garso

19.55-20.45 La Gusana Ciega

21.20-22.10 José Madero

22.45-23.35 Monsieur Periné

0.10-1.00 Cala Vento

1.35-2.25 El Momo

SÁBADO: CONCIERTOS DEL ESCENARIO ÁMBAR

17.00-17.40 María José Llergo

18.25-19.15 Zahara

20.05-21.05 Fangoria

22.15-23.45 Kase O

0.50-2.00 Molotov

SÁBADO: CONCIERTOS DEL ESCENARIO CAJA RURAL

17.40-18.25 Los Punsetes

19.15-20.15 Maldita Vecindad

21.10-22-10 Iván Ferreiro

23.50-0.50 León Benavente

2.00-3.05 Macaco

SÁBADO: CONCIERTOS DEL ESCENARIO ESCENA VL

17.15-17.55 Señoras y Bedeles

18.30-19.20 Conociendo Rusia

19.55-20.45 La Estrella Azul Live

21.20-22.10 Depresión Sonora

22.45-23.35 Las Novias

0.10-1.00 Modelo

1.50-2.40 Son Rompe Pera