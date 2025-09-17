Primera comisaria en el barrio más conflictivo de Zaragoza: "Hay que priorizar la seguridad"

El barrio del Gancho es uno de los más conflictivos de Zaragoza. Durante años sus vecinos han denunciado delincuencia, problemas de convivencia o violentas okupaciones. La Policía lleva tiempo ampliando su presencia en la zona, pero ahora esa seguridad quedará aún más reforzada con la apertura de algo muy esperado por los vecinos de este céntrico barrio de Zaragoza: la primera comisaria que abre sus puertas en la zona del Gancho - Pignatelli.

La nueva comisaría de la Policía Local de El Gancho abrirá de 18:00 horas a 6:00 horas, es decir, cubrirá el turno de tarde y de noche que son los horarios más conflictivos. Además de atender urgencias, habrá patrullas preventivas y reconocimientos aleatorios en la zona.

Aunque la seguridad ciudadana es competencia estatal a través de la Policía Nacional, la idea es que la presencia de esta comisaria de Policía Local tenga un efecto disuasorio en la zona para disminuir la delincuencia y mejorar la convivencia en la zona. Es lo que puede aportar el Ayuntamiento dentro de sus competencias en seguridad.

"Además de tener la comisaria como puerta abierta de atención permanente, la Policía estará más cerca de la calle patrullando a pie por la zona. Los vecinos sentirán así una mayor seguridad y quienes tengan ganas de cometer un delito tendrán así menos ganas de llevarlo a cabo", afirma la alcaldesa es Natalia Chueca.

una comisaria para asesorar contra la okupación

Esta comisaria, situada en la Calle Pignatelli y al lado del Parque de Bombero, también albergará la asesoría antiokupación del Ayuntamiento, que desde 2021 ha atendido ya a 400 zaragozanos. Gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza, los vecinos podrán ser asesorados directamente por policías y letrados en esta nueva ubicación.

"Será en un horario que delimitaremos para que puedan venir los vecinos y también con una formación a los agentes de la policía local que van a estar en esta comisaría. Así podrán asesorar a los vecinos adecuadamente y estarán acompañados en todo ese proceso traumático que es la okupación de tu vivienda. Es algo que, lamentablemente, las leyes del Gobierno de España no nos ayudan a solucionar de otra forma", asegura la alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Nueva comisaria del Gancho

La apertura de esta comisaria de Policia Local era una vieja reivindicación de los vecinos y forma parte del acuerdo presupuestario que el equipo de gobierno del PP tiene con Vox.

El Ayuntamiento ha invertido este año más de 6 millones de euros en seguridad. En los próximos meses se incorporarán 104 nuevos agentes. Además, se han instalado nuevas cámaras de videovigilancia en Delicias y próximamente se pondrán en María Lostal. El año que viene está previsto también abrir un nuevo cuartel, similar al del Gancho, en otras de las zonas donde más está creciendo la conflictividad como es el entorno del Parque Bruil.